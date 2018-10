paolo migone al teatro nuovo di salsomaggiore in: "beethoven non e' un cane"

TEATRO NUOVO di SALSOMAGGIORE TERME (PR)

Giovedì 18 OTTOBRE 2018 – ORE 21.00

PAOLO MIGONE

“Beethoven non è un cane”



Al Teatro Nuovo di Salsomaggiore Terme, arriva lo stralunato, divertente e imprevedibile Paolo Migone col suo nuovo spettacolo “BEETHOVEN NON E’ UN CANE”.

Dietro il polveroso sipario c’è un deejay... di musica classica. In scena, un pazzo con cuffia alle orecchie e l’occhio spiritato che maneggia dei vecchi vinili, incredulo davanti ad adolescenti che identificano Beethoven in un grosso e simpatico cane San Bernardo e che si è stufato di sentire in giro: “Bella quella musica! È della pubblicità della Audi!”

E il comico di Zelig, suggerisce un motto dal sapore profetico: “Musica Colta, Musica Sepolta”.

Paolo Migone, il folle con le cuffie, a teatro con la pala e le maniche tirate su per riesumare una musica classica ancora viva. Parlerà di Lei, della sua forza, della sua dolcezza: ci farà ridere con aneddoti sulle famiglie di questi Geni e parlerà di loro, di questi grandi compositori, dei loro amori, delle loro passioni e dei loro drammi. Parlerà del rapporto complicato che avevano col potere, con l’annoiata committenza della Chiesa e della Nobiltà: “Perché, in qualche modo, dovevano pur campare…”. Battute pungenti, satiriche che riescono ad arrivare con la forza della semplicità al cuore e alla mente di tutti.

Uno spettacolo travolgente che non dimentica il forte potere della satira e della comicità: far riflettere (non poco) sull’importanza e la necessità di coltivare cultura. “E a questo punto, potrebbe anche succedere un miracolo. Potrebbe succedere che un bambino, dopo lo spettacolo, il giorno dopo, magari chiuso nella sua cameretta per non essere visto, digiti su YouTube: BACH.”



Il terzo appuntamento di una stagione sorridente capace di creare comunità e cultura attorno alle tavole di un palcoscenico, coi grandi nomi dello spettacolo, è per giovedì 18 ottobre 2018, alle ore 21, con Paolo Migone in “Beethoven non è un cane”, al Teatro Nuovo di Salsomaggiore Terme.

Per informazioni o prenotazioni, è possibile visitare il sito del Teatro Nuovo www.teatronuovosalsomaggiore.com o telefonare direttamente agli IAT di Salsomaggiore e Fidenza ai numeri 0524 580211 e 0524 335556