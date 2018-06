paolo schianchi e l'innovatorio di musica

Il parmense Paolo Schianchi è un chitarrista che ha pochi eguali; la sua estrosità e il suo virtuosismo, che lo vede muoversi dall’antico liuto a un’innovativa chitarra a quarantanove corde, continuano a stupire le platee di tutto il mondo.

Oltre a essere un virtuoso Paolo è anche un maestro per tanti giovani musicisti di talento che si sono affidati al suo Innovatorio di Musica, che opera tra Italia e USA, ed è proprio con questo progetto legato al suo ruolo di mentore di giovani musicisti che torna a Torrechiara. Insieme a lui, infatti, saliranno sul palco alcuni giovani musicisti scelti tra i migliori talenti usciti dall’Innovatorio per un concerto che si annuncia vario e spettacolare, con musiche che spazieranno da Santino Garsi da Parma (che fu alla corte di Ranuccio I Farnese) a Stevie Wonder.

Ospite speciale della serata sarà Anthony Wellington, uno dei più quotati bassisti del momento (membro, ad esempio, della formidabile Victor Wooten Band) ed entusiasta collaboratore di Paolo Schianchi nella formazione e promozione di giovani talenti.

