parliamo a quattr'occhi di marketing e di brand

Proponiamo una serie di incontri gratuiti orientati a informare imprenditori e professionisti sulle potenzialità di azioni marketing con esempi concreti sui prodotti/servizi dei partecipanti.



Si parlerà di brand e si spiegherà l'importanza di avere un proprio marchio, come svilupparlo, trovare la propria nicchia di mercato e rendersi indimenticabili attraverso il giusto posizionamento.



Parleremo anche di marketing online e offline e dell'importanza di essere presenti sui social; spiegheremo come creare profili Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin e come gestirli al meglio per ottenere contatti e clienti nuovi e per aumentare le vendite.



Gli eventi sono gratuiti ma si accetteranno un massimo di 7 imprenditori/liberi professionisti per evento, che si saranno regolarmente registrati

