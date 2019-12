Parma 2020, primo appuntamento sabato 11 gennaio: tutti in giallo

Il 2019 si chiude a Parma con la prima chiamata alla città per l'avvio di Parma Capitale della Cultura. L'appuntamento (il dress code prevede assolutamente qualcosa di giallo) è presso il Parco Ducale alle 16.00 dall'ingresso di Via Pasini. L'iniziativa è quella di una passeggiata inaugurale dedicata alle "parole della cultura". Una città in corteo si sposterà dal Parco Ducale verso Via D'Azeglio fino a Piazza Garibaldi. La Piazza offrirà al suo arrivo uno spettacolo di immagini, parole e musica. Parma 2020 inizia con una città in festa: non poteva essere altrimenti! Partecipa anche tu e durante questo primo pomeriggio 2020 inquadra Parma dalla "P", scatta una foto e condividila con l'hastag #parma2020.