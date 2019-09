parma, 26-29 settembre, palaverdi: 6 edizione dello spettacolo "dal sogno al successo" di daniele di benedetti

Si svolgerà al Palaverdi – Parma Convention Center, dal 26 al 29 settembre 2019, la sesta edizione di Dal Sogno al Successo, un evento, uno show, dove momenti di formazione, confronto e condivisione sono alternati a musica e spettacolo. Protagonista Daniele Di Benedetti, influencer, autore di bestseller – tra cui il noto Ricordati di sorridere e il fumetto DAN – e public speaker, definito anche dai suoi fan (di cui, solo online, si contano 900mila followers, fra Facebook, Instagram e YouTube) un “risvegliatore di felicità”. Con il linguaggio semplice e diretto di un trentenne, capace di parlare di tutto, con tutti, senza pregiudizi e barriere di alcun tipo, Daniele aiuta le persone a liberarsi dalle catene mentali che ostacolano il percorso verso il raggiungimento della felicità, offrendo loro gli strumenti necessari per dare una svolta – in positivo – alla propria vita, sia dal punto di vista personale che lavorativo.



“Qualsiasi persona, a qualsiasi età, può decidere di riprendere in mano la sua vita”.



“Daniele mi sta accompagnando da me stesso, mi sta facendo scoprire alcuni aspetti della mia personalità che sicuramente in futuro mi permetteranno di realizzare i miei sogni”.



“Qui ho trovato degli strumenti nuovi, che mi hanno aiutato a far tornare la voglia di ricominciare da capo, di rimettermi in gioco” – raccontano alcuni partecipanti delle passate edizioni dell’evento.



Una cameriera, un magistrato, uno studente, un negoziante o, semplicemente, una persona che desidera cambiare la propria vita in meglio: Dal Sogno al Successo è un momento di incontro, confronto e condivisione aperto a tutti, senza differenze di età, sociali, etniche o sessuali. Daniele, infatti, parla un linguaggio molto diverso da quello che siamo abituati ad ascoltare, quello che regola la nostra vita nella società; lui si rivolge direttamente all’anima, al cuore delle persone, perché solo partendo dall’amore per sé stessi si può trovare la felicità.



La quattro giorni dell’evento sarà anche l’occasione per presentare il nuovo libro di Daniele Di Benedetti AMATI per AMARE, edito, come Ricordati di sorridere, da Mondadori.

