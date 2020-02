Parma: al via la terza edizione di 'Corri con noi'

Nata da un’idea di Donna Moderna, il brand del Gruppo Mondadori leader nel segmento dei femminili, l’iniziativa ha riscosso molto successo nella precedente edizione: nel 2019 ha contato infatti più di 1000 iscritte in 9 città italiane, 270 appuntamenti per allenarsi e 45 iscritte alla sfida finale in Marocco.

“Siamo sempre più numerose e sempre più cariche. Corri con noi è diventato in questi tre anni una palestra di sorellanza e di emancipazione femminile e siamo felicissimi di poter includere nel nostro progetto nuove città”, ha dichiarato Annalisa Monfreda, direttore del magazine.

Donna Moderna intende rafforzare sempre più la community che ruota attorno alla passione per il running. Perché la corsa non è solo uno sport ma aiuta a rendere le donne consapevoli delle loro potenzialità, della loro forza, le rende più sicure, migliora l’umore e allontana lo stress giornaliero. È inoltre accessibile a tutti ed ha la capacità di ricaricare le energie, il tutto in compagnia di persone che hanno obiettivi comuni.

12 le città italiane in cui ci si può allenare quest’anno. Oltre a Parma: Palermo, Catania, Firenze, Lecce, Milano, Napoli, Padova, Pescara, Roma, Torino e Verona.

A Parma si parte tutti i lunedì alle 19 il ritrovo è il Cus Parma Asd al Parco Area delle Scienze 105/A.

I partecipanti, suddivisi in 3 gruppi sulla base del livello di preparazione, saranno seguiti da uno o più coach qualificati con cui potranno confrontarsi attraverso check costanti. Ogni città avrà un’ambassador di riferimento che coinvolgerà e motiverà le partecipanti, condividendo le emozioni della loro impresa, il loro percorso di crescita e i valori di aggregazione di Donna Moderna. Il programma comprende un allenamento a settimana in ogni città e, per far scoprire a tutte le iscritte il trail running, la corsa a piedi in ambienti naturali, verrà loro offerta la possibilità di partecipare con il team del magazine a due sfide: la sfida finale nel deserto e da quest’anno anche una nuova sfida primaverile in Europa.,

Per far parte della runner crew di Donna Moderna è sufficiente collegarsi alla piattaforma Donnamodernaclub.it. Ogni iscritto riceverà il kit di benvenuto con maglia, sacca e braccialetto personalizzati Corri con noi.

Sarà possibile seguire l’iniziativa su tutti i canali social del brand con l’hashtag ufficiale #corriconnoi. Il magazine racconterà di settimana in settimana gli allenamenti con un reportage fotografico.

Il sito, con lo speciale Donnamoderna.com/corriconnoi fornirà agli utenti tutte le informazioni, consigli e i dettagli per iscriversi alle tappe e per partecipare alle due grandi sfide. In più tips e consigli di allenamento per tutte le runner e per le aspiranti tali.