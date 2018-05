parma apripista per la campagna anti-colesterolo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Parte da Parma la campagna #nocolesterolo, che toccherà tutta Italia. Coinvolti nell’iniziativa che si propone di fare prevenzione, i centri prelievo Lifebrain di Parma: Saluser in Viale Bottego, 3 e San Lazzaro in Via Emilia Est, 144. La maggior parte dei disturbi cardiovascolari è legato ad abitudini errate, come una alimentazione sbagliata, vita sedentaria e fumo, che minano profondamente la nostra salute e concorrono all’innalzamento del colesterolo. La campagna “#nocolesterolo” si pone quale fine quello di offrire a tutte le persone che lo richiedono un percorso facilitato per controllare la propria salute, facendo prevenzione. A scendere in campo, sono i centri Saluser e San Lazzaro di Parma, che offriranno fino al 1 giugno un check up colesterolo, Ldl, Hdl, colesterolo totale e trigliceridi, ad un prezzo simbolico.