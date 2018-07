parma attenta alla promozione e alla tutela delle eccellenze enogastronomiche, non solo del proprio territorio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Giochi, quiz, premi, degustazioni per assaporare la fragranza di questo prodotto di eccellenza Dopo Mantova e San Giuliano Milanese è il momento per Parma di ospitare il Consorzio di tutela dell’Aglio Bianco Polesano DOP che espone proprio qui, in una terra così ricca di eccellenze come la nostra, un prodotto che vale la pena conoscere e che ha tutti i numeri per farsi apprezzare. Il Polesine e una delle sue specialità agroalimentari arrivano quindi sabato 21 per far conoscere ciò che un territorio così vicino ha saputo creare, una realtà fatta di tanti uomini e donne che lavorano duramente per ottenere dall’acqua e dalla terra alcune eccellenze davvero da provare. L’AGLIO BIANCO POLESANO DOP viene presentato a operatori e consumatori a Parma – Centro Commerciale Eurosia, sabato 21 e domenica 22 luglio. Una fotografia della realtà polesana, di un territorio dalle forti tradizioni, dalla capacità di mantenere inalterati nel tempo metodi di produzione e di lavorazione artigianali, a garanzia di una qualità indiscutibile e di una genuinità di altissimo livello. Una iniziativa esemplare soprattutto perché la valorizzazione dei prodotti IGP o DOP o comunque a marchio è un modo per stabilire che la qualità di ciò che consumiamo deve essere al primo posto: i prodotti agroalimentari tipici del Polesine possiedono tutti i requisiti necessari per veicolare il concetto di genuinità, qualità, salute, benessere, grazie a caratteristiche e proprietà di alto livello. L’Aglio bianco polesano è un prodotto DOP, la cui qualità è garantita da un rigido disciplinare, che ne certifica il valore e la tracciabilità. Si distingue per la sua forma regolare e compatta, il colore bianco lucente, il profumo delicato e l’aroma intenso, non pungente, ma molto persistente e grandi doti di serbevolezza. A renderlo speciale è il terreno alluvionale ricco di calcio, magnesio, fosforo e potassio, sono le condizioni pedoclimatiche, ma anche il fattore umano, fatto di esperienza tramandata di padre in figlio. Inoltre, l’aglio polesano può vantare straordinarie caratteristiche nutrizionali. Analisi chimiche eseguite presso il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse naturali e Ambiente (DAFNAE) dell’Università di Padova evidenziano che, rispetto all’aglio estero, il prodotto polesano DOP presenta un contenuto maggiore di sostanza secca, indice di migliore conservabilità, e caratteristiche nutrizionali nettamente superiori. Una sorta di farmaco domestico: rispetto all’aglio medio, l’Aglio polesano DOP contiene ad esempio quantità maggiori di antiossidanti e di allina, sostanza che ha effetti anticarcinogenici, che influisce sul metabolismo dei lipidi, riduce la pressione sanguigna e riduce il livello di colesterolo nel sangue. La manifestazione del 21 e 22 luglio si svolge presso il centro commerciale Eurosia di Parma, e prevede: giochi, quiz, premi, degustazioni per assaporare la fragranza dell’Aglio Bianco Polesano DOP. Spiega Massimo Tovo, Presidente de Consorzio di Tutela dell'Aglio Bianco Polesano DOP: La GDO sta sempre più ponendo attenzione a questi prodotti, spinti da un consumatore che chiede garanzie sulla provenienza, metodi di produzione, impatto ambientale, tracciabilità. Per questo l’iniziativa a Parma è una occasione preziosa per un incontro diretto ed efficace con consumatori ed operatori, in un’ottica di informazione e scambio.