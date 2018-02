Parma Comix. fiera del fumetto di Parma

PARMA COMICS

“MOSTRA MERCATO DEL FUMETTO USATO E DA COLLEZIONE”

SABATO 24 E DOMENICA 25 FEBBRAIO 2018

C/O ‘’WOPA- WORKOUT PASUBIO’’ VIA CATANIA 4

ORARIO CONTINUATO 10-19

Parma Comix ritorna per la seconda edizione Sabato 24 e Domenica 24 Febbraio 2018, presso il ‘’WOPA- WORKOUT PASUBIO’’ Via Catania 4

La manifestazione con ingresso continuato 10-19, è un’occasione unica dove i “cacciatori” di giornalini potranno ritrovare le emozioni irripetibili dei vecchi albi e delle vecchie avventure e dove tutti gli appassionati di fumetti potranno vendere, acquistare o scambiare tutto quanto è mai stato stampato.

Parma Comics 2018 è organizzata dall'associazione Kolosseo ed occupa un panorama sempre più completo del mercato del fumetto. La manifestazione offre oltre ad una interessante offerta di pezzi d'antiquariato e un'esauriente panoramica delle nuove tendenze dell'editoria amatoriale e di massa.

Non mancano per i collezionisti meno esigenti molti banchi dedicati al fumetto seriale, come le collane Bonelliane alla portata di tutte le tasche. La Fiera, dunque, propone una vera e propria rassegna sui personaggi che sono ormai divenuti dei veri e propri oggetti di culto per il pubblico italiano da Martin Mystere ai supereroi della Corno, da Topolino ad Alan Ford, da Tex a Lupo Alberto.

Quindi ci sarà di che acquistare per tutti i gusti. E’ sempre vivo l’interesse per le riviste che resero, tra gli anni ’60 e ‘70, adulto il fumetto: Linus, Eureka, Cannibale, Alter ecc…Ed è ormai dilagante il collezionismo di album di figurine: dal calcio al didattico, alle raccolte ispirate ai cartoni animati di successo.

Resiste ancora il fumetto nipponico, supportato da una vasta offerta di posters e di gadgets; infatti anche in questa edizione viene confermata la tendenza ad affiancare agli albi a fumetti molti oggetti dedicati agli eroi più in voga al momento: i Marvel e DC, passando per il filone più fantasy come Harry Potter e tutti i gadget di estrazione Orientale come actionfigure dei personaggi degli anime o i tanto amati Funko PoP!

All’ interno della mostra troverete, a cura de “La Tana del Nerd Official - TNO” il famoso gruppo che organizza le attività artistiche delle fiere nel triveneto, la vasta rassegna di intrattenimento a tema Nerd e Cosplay, con animazione dedicata partendo dalle musiche della vostra infanzia, passando per ospiti prestigiosi del mondo di Youtube, alle collaborazioni con le associazioni dedicate agli argomenti più vicini al mondo Nerd o Geek che dir si voglia, e finendo con la creazione e la gestione di Workshop e della Gara Cosplay.

Per questa particolare edizione di Parma Comix 2018 è stata organizzata una nuova Area Game a cura del negozio Games Time, l'Area Self a cura di TNO i cui potrete disegnare, giocare da tavolo, stare in compagnia con i vostri amici. Inoltre ci sarà l'associazione 3D Production che parlerà con noi di cosa vuol dire essere videomaker amatoriali e l'intervista sul palco ad EM-Craft di Mai Più Limiti che vi parlerà di come si inizia un lavoro da cosmaker.

Saranno disponibili in area palco dei momenti in cui giocare a Just Dance su Wii, completamente gratuito.

Inoltre ringraziamo l'associazione di fotoamatori A.I.F.A. Cosplay per il supporto a realizzare Photoset gratuiti per l'intera durata della manifestazione.

Siete quindi tutti invitati a partecipare a questo evento che torna a Parma per tenere alta l'attenzione sul mondo magico che solo i protagonisti fantastici della penna dei più grandi maestri,sa donare.



