Parma, da Antichi Sapori torna Oldani: farà coppia con Censi

Cena di fine estate in veranda:



Aperitivo con stuzzichini e finger food Sassi di polpo, pomodoro candito, amaranto soffiato e avocado cremoso Davide Oldani

Tartara di gamberi, stracciatella,emulsione alle erbe e riso mantecato Davide Censi

Trancio di branzino, scaglie di polenta croccante, salsa al rosmarino e agrumi

Davide Oldani Pane e grissini

Sfera di Zephir e fichi, sorbetto all’uva fragola Davide Censi Piccola pasticceria Caffetteria Pane e grissini Vini in abbinamento

Moët & Chandon & Alois Lageder 120€ per persona

Ultimi posti disponibili