Parma-Genoa: scatta il divieto per la vendita di alcolici

In occasione della partita “Parma Calcio 1913 contro Genoa”, in programma allo stadio Tardini sabato 9 marzo, alle 18, è previsto il divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5° gradi, in contenitori di qualunque specie e materiale e divieto di vendita di bevande non alcoliche in contenitori di vetro o lattine di alluminio, nelle tre ore precedenti e nell’ora successiva la fine dell’incontro di calcio

L’ordinanza, predisposta su richiesta della Questura di Parma, ha lo scopo di salvaguardare esigenze di ordine e di sicurezza pubblica in occasione della manifestazione sportiva “PARMA CALCIO vs GENOA”, in programma sabato 09 marzo 2019, alle 18, disponendo, nelle tre ore antecedenti e nell’ora successiva la fine dell’evento sportivo, ossia dalle ore 15 fino alle ore 20,45, i divieti di seguito elencati.

Divieto assoluto di vendita, somministrazione e consumo (fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente ai pasti) di bevande alcooliche con gradazione superiore a 5°, in contenitori di qualunque specie e materiale, all’interno del perimetro delimitato dalle seguenti strade, pure ricomprese: via Zarotto, via Montebello, via Bizzozzero, via Solferino, via Farini, via Repubblica, via Emilia Est;

Divieto assoluto, all’interno del perimetro sopra indicato, di vendita di bevande non alcoliche in contenitori di vetro o lattine in alluminio, prevedendosi in sostituzione la vendita in contenitori di carta o plastica.

L’inottemperanza alle disposizioni ordinatorie costituisce illecito amministrativo ed è punibile con la sanzione pecuniaria da € 25,00, ad € 500,00, con pagamento in misura ridotta pari ad € 50,00 e la vigilanza sull’ottemperanza sarà effettuata dalla Polizia Municipale e dalle Forze di Polizia.