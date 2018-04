Parma golosa e dolce con la festa del cioccolato

L’arte dei migliori maestri cioccolatieri d’Italia fa tappa a Parmao. E’ tutto pronto per “Chocomoments Parma”, la grande festa del cioccolato artigianale, organizzata da Chocomoments e Bi&Bi Eventi - che si terrà il 5 e 6 maggio in Piazza Ghiaia.

Cooking show, degustazioni, laboratori per bambini e lezioni di cioccolato per adulti, sono solo alcune delle straordinarie attrazioni dell’appuntamento più dolce e goloso dell’anno con la sua Fabbrica del Cioccolato, la grande struttura che mostra in presa diretta tutte le fasi di lavorazione del cioccolato con il percorso di conoscenza Choco Word Educational. La dolcezza del vero cioccolato artigianale conquisterà tutti grazie al ricco assortimento di gustose praline, tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili, liquori al cioccolato, freschi e deliziosi abbinamenti di frutta e cioccolato fuso e le raffinate e divertenti sculture di cioccolato opera dei migliori maestri cioccolatieri della mostra mercato del cioccolato con i suoi stand aperti sabato dalle 17.30 alla 22.00 e domenica dalle 10 alle 20. Sono tante le attrazioni in programma. A partire dagli speciali cooking show: sabato alle 18.00 ci sarà la dimostrazione su come nasce una pralina e domenica allo stesso orario conosceremo tutti i trucchi per realizzare un’ottima sacher, vedendo all’opera il maestro cioccolatiere Giancarlo Maestrone. Per i più piccoli c’è lo spazio Choco Baby aperto dalle 15.30 alle 17.30 nel quale è possibile improvvisare con il cioccolato, per realizzare deliziosi cioccolatini con tutte le attrezzature necessarie: grembiuli, cappellini, guanti e attrezzi per la lavorazione (costo € 5.00). E domenica dalle 10.00 alle 12.00 gli adulti potranno imparare a fare i cioccolatini partecipando al mini-corsi di pralineria a cura dai maestri cioccolatieri ChocoMoments (costo € 30.00 a persona prenotazione obbligatoria giancarlo.maestrone@gmail.com)