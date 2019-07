Parma Music Park: la settimana è con Soulfly, Fast Animals and Slow Kids e Myss Keta

Al Parma Music Park, una settimana ancora ricca di appuntamenti di primo piano: le chitarre dei Soulfly, da Phoenix riecheggeranno nel parco di San Polo di Torrile martedì 9 luglio. Venerdì 12 i Fast Animals and Slow Kids porteranno in concerto il nuovo disco, Animali Notturni. Sabato 13 luglio la rapper e performer Myss Keta dall’identità nascosta, ormai parte delle leggende urbane note a tutti: “non avendo volto, c’è un po’ di M¥SS in ognuno di noi”. Biglietti disponibili in prevendita online e nei punti vendita del circuito Ticket One.



I Soulfly il 9 luglio porteranno a Torrile il loro undicesimo album di studio, Ritual, uscito nel 2018. La band di Max Cavalera si esibirà in quest’unica data nel nostro Paese: un’occasione unica per sentire suonare una delle band di riferimento per la musica rock. Apertura porte ore 19, il gruppo di supporto – Serpentyne – inizierà a suonare alle 20:50, i Soulfly alle 21:55. Biglietti in prevendita a 25 euro più diritti, 30 il giorno del concerto. In caso di maltempo il concerto di svolgerà comunque, all’interno del Campus Industry Music, Largo Simonini, Parma.



12 luglio, la rock band perugina Fast Animals and Slow Kids – nome preso da una gag de I Griffin –, che ha da poco rilasciato un nuovo video, "Radio radio", e l’album "Animali notturni", arrivano a Parma con le migliori intenzioni di un live memorabile, come testimoniato dai vari sold out che li vedono protagonisti e da una loro dichiarazione: “Due anni senza salire su un palco è come trovarsi davanti alla porta di casa e non avere più le chiavi. Abbiamo provato i pezzi del disco nuovo immaginandoceli costantemente dal vivo, ci siamo immaginati i vostri volti che li cantavano a squarciagola, le nostre camicie sudate, gli amplificatori che gridano e ora che la porta si sta di nuovo spalancando, non vediamo l’ora che la realtà torni a superare la nostra fantasia, ancora una volta. Si torna a suonare amici, sarà importante”.



“L’angelo con l’occhiale da sera”, Myss Keta, è la nuova aggiunta al programma della rassegna musicale del Parma Music Park, via Buozzi 3, San Polo di Torrile. La stessa sera, sabato 13 luglio, suoneranno anche gli Ivreatronic e in apertura i Vettori. Biglietti in prevendita a 15 euro più diritti sul circuito Ticket One. Disponibili navette da e per Parma, prenotazione obbligatoria su Whatsapp al +39 3331514374, biglietto A/R 5 euro.