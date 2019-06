Parma Music Park: Rovere, Rumatera, Megha e Cogito in una sera per Il Festivalino



Nell'ambito del Parma Music Park - San Polo di Torrile in via Buozzi 3 - venerdì 7 giugno è il tempo de Il Festivalino, dove suoneranno in una sola serata quattro artisti italiani freschi e nuovi, che stanno conoscendo un successo in rapida crescita: i bolognesi Rovere, e poi Megha, Rumatera e Cogito. Scaletta de Il Festivalino: apertura ore 20:00, Cogito 21:00, Megha 21:30, Rumatera 22:10, Rovere 23:20, biglietti sul circuito Ticket One a 10 euro più diritti di prevendita.



Rovere

I rovere nascono a Bologna nel 2016 da un’idea di Nelson Venceslai, Luca Lambertini e Lorenzo Stivani. I primi due singoli "la pioggia che non sapevo" e "caccia militare", senza usare nessuna maiuscola, entrano in Top 50viral di Spotify e superano in pochi mesi i 2.000.000 di ascolti.

Nei mesi successivi la band lavora all’album di debutto frutto anche della collaborazione con Riccardo Zanotti dei Pinguini tattici Nucleari. Senza concentrarsi su un genere musicale predefinito, la band ha unito i propri gusti e le proprie predisposizioni, trasportando il suono da una parte all’altra, creando disponibile anche in mogano, il primo album della band bolognese, uscito lo scorso 29 marzo, che supera con il primo singolo estratto il milione di ascolti guadagnandosi un posto in copertina di “Indie Italia” e la presenza in “Italia in Alta Rotazione” su Spotify.



Rumatera

I Rumatera rappresentano un’eccezione nel panorama musicale italiano. I ragazzi, tutti provenienti dalla provincia di Venezia, sono stati in grado di unire l’uso del dialetto alla lezione punkrock della scuola californiana degli anni ’90. Scriverlo oggi, dopo dieci anni di tour, concerti e dischi è senza dubbio meno speciale, ma nel 2007, quando la band ufficialmente nasce, i Rumatera sono qualcosa di non catalogabile, che sfugge dagli schemi e non solo musicalmente, ma soprattutto a per testi e immaginario.



Megha

"Superquark" è il debut album di Megha in uscita il 12 aprile per Asian Fake. Dopo le pubblicazioni dei singoli "Montagne Di Like", "Madagascar" e "Sguardi Laser", capaci di scalare la Viral 50 – Italia e totalizzare oltre 250mila ascolti su Spotify, arriva il debutto discografico del producer e songwriter romano, anticipato dal singolo Eroi (feat. lemandorle).



Cogito

Cogito è cantante, batterista e autore. All'inizio del 2017 scopre la sua passione per la scrittura e decide di iniziare un progetto solista con uno spettacolo di letture dei propri scritti e accompagnamenti musicali a nome di Cogito. È all'inizio del 2018 che arriva la collaborazione con Milli, saxista/cantante nel gruppo Patois Brothers e produttore. Cogito prende vita come cantante, scegliendo la strada dell'indie pop, perché è il modo migliore per esprimersi in modo autentico e cercare di coinvolgere un pubblico nuovo.



PROGRAMMA PARMA MUSIC PARK

24-26 maggio, Inaugurazione Parma Music Park - Arrosticini vs. Bombette Festival (ingresso libero)

24 maggio, Folkstone (ingresso libero)

25 maggio, I Hate My Village (ingresso libero)

26 maggio, De André 2.0 (ingresso libero)

31 maggio, Michele Luppi Band

1 giugno, Canova

7 giugno, Il Festivalino – Rovere + Rumatera + Megha + Cogito

8 giugno, Holi Summer Festival – La festa del colore

9 giugno, Ex-Otago

14 giugno, MadMan + Massimo Pericolo

15 giugno, Viva Woodstock (ingresso libero)

17 giugno, Groundation

25 giugno, Cannibal Corpse + Sadlist

28 giugno, Capo Plaza

29 giugno, Pinguini Tattici Nucleari

30 giugno, Fiera del Mistero

9 luglio, Soulfly

11 luglio, 30 : 20 : 10 MK² Tour

12 luglio, Fast Animals and Slow Kids

18-21 luglio, Positive River Festival, decima edizione

18 luglio, Dub FX + Manudigital

19 luglio, Morgan Heritage

20 luglio, TBA

21 luglio, Dub Incorporation

30 agosto, Carl Brave