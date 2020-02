parma ospita il rugby internazionale: zebre rugby club vs ospreys

Le Zebre Rugby, dopo la gara interna di Milano del 21 febbraio, tornano allo Stadio Lanfranchi della Città di Parma per l'importante sfida contro i gallesi Ospreys Rugby.



E' la prima sfida stagionale tra le due squadre entrambe inserite nel Girone A: uno scontro diretto che mette in palio punti pesanti per la classifica. Dopo i primi 10 turni le Zebre hanno ottenuto due successi e sono reduci dal successo a Parma 41-13 contro i sudafricani Cheetahs, mentre i gallesi con una sola vittoria sono ultimi nel girone.



Per l'occasione le Zebre, a sostegno della partnership dello Sport Day 2020 dell'ateneo di Parma, hanno invitato allo stadio tutti gli studenti dell' Università di Parma per conoscere da vicino le Zebre e vivere l'ambiente unico del rugby internazionale.



La gara mette di fronte molti dei nazionali che si sono affrontati il 1 Febbraio a Cardiff nel primo turno del Sei Nazioni tra Galles ed Italia, con gli Azzurri delle Zebre vogliosi di prendersi una rivincita davanti ai propri tifosi nel weekend che precede gli ultimi due turni del Guinness Six Nations.



Sette i precedenti a Parma tra le due squadre, con le Zebre capaci di superare i nero-argento per due volte, l'ultima nella primavera 2018 per 37-14.



Calcio d'inizio alle ore 14 di sabato 29 febbraio, con tutti gli atleti che vi aspettano al #TerzoTempo dalle 16 al termine della partita.



Le due squadre si affronteranno il 9 Maggio nella sfida di ritorno a Swansea.



Di seguito il costo dei biglietti del match tra Zebre e Ospreys allo Stadio Lanfranchi di Parma:



TRIBUNA OVEST

* Tribuna riservata: € 40

* Intero: € 20

* Ridotto Over 65: € 14

* Ridotto studenti, Under 18 e club affiliati alla franchigia “Zebre Family”: € 10

* Under 8: gratuito



TRIBUNA EST E CURVE

* Intero: € 14

* Ridotto Over 65: € 10

* Ridotto studenti, Under 18 e club affiliati alla franchigia “Zebre Family”: € 6

* Under 8: gratuito



🎟️ Puoi acquistare il tagliando per la partita in prevendita presso i punti vendita Ciaotickets attivi su tutto il territorio nazionale, online sul sito del servizio di biglietteria automatica www.ciaotickets.com/biglietti/zebre-ospreys e allo Stadio Lanfranchi il giorno gara a partire dalle ore 12:30.