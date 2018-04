Al via sabato 28 aprile la terza edizione del Parma Street Food Festival

Il ponte del 1° maggio 2018 riporta nel cuore di Parma, “City Of Gastronomy” Unesco, i migliori truck food d’Italia per la terza edizione di uno degli eventi primaverili più attesi e di successo. Saranno quattro giorni di gustoso divertimento nel cuore della città dove si rinnova l'appuntamento con “Parma Street Food Festival” dal 28 aprile al 1° maggio in Piazzale della Pilotta, evento ufficiale delle manifestazioni Parma City Of Gastronomy Unesco

In Piazzale della Pilotta dalle 10 fino a notte tornerà, rinnovato, il mix di buon cibo di strada, eventi live, cooking show, giochi di luci, intrattenimenti musicali, djset, cene sotto le stelle e originali spazi bimbi con importanti eventi “collaterali” che animeranno i quattro giorni di manifestazione.

Tra le tante novità di questa edizione ce n’è una infatti che non passerà inosservata: Ducato 8, il Craft Beer Festival internazionale, vero e proprio evento nell’evento gestito dal Birrificio del Ducato. Otto birrifici provenienti da tutto il mondo porteranno i loro prodotti sulla piazza di Parma, circondati dai coreografici e variegati furgoncini, con offerte gastronomiche che vanno da quelle tradizionali portate ad esempio da eredi di famiglie storicamente legate al cibo di strada che si tramandano le ricette di generazione in generazione, a quelle di startup in pieno sviluppo che impazzano per l’Italia a bordo di un’apecar. Dalle 17 lo spazio di Ducato 8 sarà allietato da Radio Birrificio Del Ducato con interviste, gag, ospiti a sorpresa e soprattutto tanta musica con Marco Pipitone e Mavi Bruni.

E se durante la saporita passeggiata voleste approfondire i segreti del mestiere, ci penseranno i cooking show della Street Food Academy di Parma ad appagare la vostra curiosità. Tante anche le conferme per gli eventi live dopo il successo delle passate edizioni: nella giornata di sabato 28 dalle 21 alle 23 torna il Cluedo Vivente, lunedì 30 a partire dalle ore 21 il più grande Silent Party all’aperto organizzato a Parma (3 Djset, 2 mani alzate al cielo, 1000 cuffie a disposizione, 0 rumore).

E martedì 1 maggio dalle 13:00 fino a sera il nuovissimo Parma Music Festival con 10 imperdibili live band che si esibiranno sul palco centrale con una line-up da leccarsi i baffi tra cui vanno certamente ricordati The Busters acoustic trio, Celeb Car Crash, soundtrack of a summer, Andrea Grassi, Alan Scaffardi Trio, Elisa Sandrini, L'Edera e I Figli dei Fuori.

Da non dimenticare domenica 29 aprile l’esibizione, a partire dalle 15.30 di artisti di strada e a partire dalle 18 l’originale intrattenimento “sportivo” con i giocatori delle Zebre Rugby Club e Rugbytots Parma. I componenti della squadra parmigiana di Rugby impegnata nel prestigioso Pro14 giocheranno con il pubblico presente. Tutto questo circondati ogni giorno da pranzi, merende, spuntini e cene all’aperto all’interno di una cornice davvero maestosa. Passando magari da croccanti arrosticini a deliziosi assaggi a base di sushi o carciofi alla giudia vegan e un immancabile gelato artigianale a chiudere la giornata.

A disposizione dei partecipanti, due piazze attrezzate, due palchi dedicati all’intrattenimento, due bar, 28 cucine di strada nazionali ed internazionali, 800 posti a sedere, 50 tra esibizioni live, dj set, interventi on-stage, 50 tra addetti alla sicurezza e servizio ai tavoli. È il caso di dirlo: ce n’è per tutti i gusti!

Il Festival è organizzato da Confesercenti Parma con il patrocinio del Comune di Parma ed il coinvolgimento di numerose imprese parmigiane che per l’occasione si doteranno di fantastici truck food.



Si potrà approfondire il programma dell’iniziativa e scoprire nel dettaglio ogni singolo evento (e aggiornamenti) direttamente dalla pagina Facebook Parma Street Food

Per Info: parma.street.food@gmail.com – 3484661499

Seguite l'evento per rimanere aggiornati sulle novità:

Sito internet: www.parmastreetfood.it

Profilo Facebook: www.facebook.com/parmastreetfood

Profilo Instagram: www.instagram.com/parmastreetfood