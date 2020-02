Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Pier Maria Giordani, CEO di RECS Architects, ha pubblicato con la prestigiosa casa editrice Lettera Ventidue di Siracusa il libro “Parma: Terra di passo e di monumenti solitari”. Dalla quarta di copertina: Qual è la capacità dell’architettura nel rappresentare una struttura insediativa? Attorno a questa domanda ruota l’argomentazione del testo e, seguendo il filo di una affascinante storia di Parma – attraverso lo scorrere dei secoli e delle dinastie – Pier Maria Giordani analizza alcuni edifici, costruiti o immaginati, che si sono fatti portatori di una regola generale, sempre attenta alla ricucitura tra il territorio circostante e il costruito urbano nel tentativo di rappresentare l’essenza della città. Ne esce un affresco della città emiliana inedito e originale, capace di addentrarsi nelle pieghe della storia e della architettura. Il libro guida il lettore alla scoperta del vero “respiro” di Parma che, come in molte città italiane - ricostruite o sviluppatesi nel dopoguerra – rimane sconosciuto, sepolto sotto i sedimenti delle operazioni urbane dell’ultimo secolo. Pier Maria Giordani è nato a Parma nel 1969. Dal 2008 è Dottore di Ricerca (PhD) in Composizione Architettonica presso il Politecnico di Milano. È stato Cultore della Materia in Composizione Architettonica presso l’Università di Parma e poi dal 2002 al 2010 presso il Politecnico di Milano. Ha collaborato, all’inizio della sua carriera, con il Prof. Aurelio Cortesi in numerosi progetti. Il campo di ricerca prioritario è rivolto alla progettazione architettonica declinata alle diverse scale: dal manufatto edilizio, al disegno urbano, ai masterplan. Nel 2011 è co-fondatore di RECS Architects con sede a Parma. Nel 2013 apre la filiale a Fortaleza, Brasile. Nel 2014 RECS Architects progetta la prima Smart City in social housing del mondo a Croatà, Brasile, attualmente in costruzione, e nel luglio del 2015 presenta il progetto all’Expo di Milano all’interno del Padiglione del Brasile. Dal 2017 RECS Architects ha aperto le filiali a Dubai e Sharjah negli Emirati, a Belo Horizonte in Brasile, a Chengdu in Cina e in Sicilia a Mazara del Vallo. Numerose sono le menzioni nei concorsi nazionali ed internazionali e i progetti pubblicati. Nel 2019 RECS Architects è vincitore del premio “Iconic Award 2019” istituito dal German Design Council.