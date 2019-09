parma - workshop sul convergent marketing

Abstract

Si stima che tre quarti dell'intera popolazione internet (oltre 4 mld.) sarà "mobile-only" entro il 2025. Le maggiori 4 app di messaggistica - WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat, Viber - hanno superato per numero di utenti attivi le 4 principali app social - Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram -. L’accesso ai Social Network da mobile è in forte crescita: 2.56 mld. di utenti in tutto il mondo, 28 mln. gli italiani che accedono a Facebook, da tablet o smartphone, almeno una volta al mese. La stessa Facebook punta su Intelligenza Artificiale e ChatBot per sviluppare esperienze di marca coinvolgenti basate sulle conversazioni. Il Customer Engagement diventa innovativo, interattivo e predittivo.



Obiettivo

Tra strumenti, strategie e casi di applicazione il workshop si propone di analizzare queste tendenze, guidando alla comprensione di una visione nuova del mercato che nasce dalla convergenza tra Mobile, Social e AI.



A chi si rivolge

Il workshop è pensato per i professionisti del marketing e della comunicazione, per chi opera in agenzie di comunicazione, classiche e digitali, per gli in-house marketers, social media manager e freelancer.



Cosa imparerai

Il workshop ha come obiettivo quello di guidare alla scoperta di un modello operativo per strategie di marketing digitale innovative sfruttando il Mobile, i Social e l'Intelligenza Artificiale in modo integrato e convergente.



Di cosa parleremo

- customer engagement e marketing digitale

- mobile marketing: scenario e strategie

- contenuti emozionali e coinvolgenti: visual storytelling e video verticali

- Chatbot e flussi di conversazione in linguaggio naturale (NLP)



Relatore

Antonio Perfido



Dopo aver maturato significative esperienze nella gestione di progetti Digital, approda al mondo del Mobile Marketing. Direttore del Marketing e Head of Digital, in The Digital Box si occupa dell’innovazione di prodotto e di trasformare la visione aziendale in una proposta di valore per il mercato, unica ed esclusiva.



Co-organizzatore

The Digital Box



Società specializzata nello sviluppo di tecnologie di Intelligenza Artificiale evolute, ma alla portata di tutti, per creare piattaforme che accelerino la crescita del business nei settori del marketing, della comunicazione e del service aziendale. Una di queste è ADA, la soluzione per il Mobile Marketing potenziata da elementi di Intelligenza Artificiale, che racchiude tutti gli strumenti necessari per creare, distribuire e misurare campagne di comunicazione coinvolgenti e performanti.



