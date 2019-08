Parmigiano Reggiano in festa torna a Monticelli Terme

Grande attesa per l’annuale appuntamento con “Parmigiano Reggiano in festa”, la manifestazione interamente dedicata al Re dei Formaggi che sabato 24 e domenica 25 agosto animerà le vie di Monticelli Terme (PR). L’evento è organizzato dal Comune di Montechiarugolo in collaborazione con il Consorzio del Parmigiano Reggiano, le Associazioni di categoria agricole, le Associazioni di volontariato locali e i caseifici del territorio.

La manifestazione prenderà il via sabato 24 agosto con il mercato per le vie del centro e la possibilità di acquistare Parmigiano Reggiano direttamente dai caseifici che presenteranno la grande biodiversità del Re dei Formaggi, dalle vacche rosse alla vacca bruna passando per il prodotto di montagna e le lunghe stagionature. Per la vendita, saranno presenti: Latteria Sociale S. Stefano di Basilicagoiano, Azienda Agricola Sangonelli di Basilicanova, Latteria sociale Costa di Bazzano, Società agricola Dall'Aglio di Gattatico.

Ad arricchire l’edizione di quest’anno si terranno anche momenti di cooking show con la presenza degli chef Simone Finetti (Masterchef All Stars) e Diego Bongiovanni (La Prova del Cuoco) assistiti di Mariagrazia Soncini di Mary’s Kitchen – scuola di cucina di Albinea (RE). Non mancherannomomenti di degustazione guidata in abbinamento ai vini del territorio e il tradizionale Palio che metterà in sfida i caseifici partecipanti all’iniziativa. I caseifici coinvolti nella Festa del Parmigiano Reggiano saranno: Opere di Latte, Latteria Soc. Coop. La Rinascita, Caseificio San Matteo, Latteria Sociale S. Stefano, Caseificio San Bernardino, Caseificio La Lovetta, Caseificio Basilicanova, Caseificio Neviano degli Arduini (ex Aurora), Caseificio Sociale Il Fiore, Latteria Sociale San Salvatore. Il programma completo di “Parmigiano Reggiano in Festa” è disponibile qui: https://bit.ly/2HiDlvl