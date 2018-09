parole per il teatro ai diari

Sabato 22 settembre alle ore 18.00 alla Libreria Diari di bordo presentazione del Libro "Emma. Screen saver. Parole per il teatro" di Alma Saporito, edito da Epika Edizioni.

A dialogare con l'Autrice sarà il professor Paolo Briganti.



Letture a cura di Mirella Cenni, Paolo Briganti e Raffaele Rinaldi.





Un triangolo che non c'è o che potrebbe esserci. Emma è un testo che tratta di assenze, presenze e prospettive, elementi che è meglio condividere quando accadono per non cercarli inutilmente nei cassetti delle occasioni smarrite. Emma tratta con leggerezza il paradosso delle nostre vite avvitate, dove le azioni quotidiane risultano spesso sfocate, senza un senso o un contorno. D'altronde è difficile inquadrare le azioni mentre le facciamo, ci vorrebbe un regista al nostro fianco o almeno un fotografo per metterci a fuoco. Il gioco attorale è un gioco di corde che cambiano vibrazione in pochi istanti, è una caccia ai ricordi che non danno sollievo ma almeno riempiono i vuoti. Screensaver. Vedersi o non vedersi? La difficoltà, molto attuale, di mostrare se stessi, preferendo il proprio avatar per mascherare la fragilità umana

