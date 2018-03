Pasqua al Castello di Varano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

SABATO 31 MARZO - VISITA IN NOTTURNA Una speciale vista guidata in notturna nel millenario castello, attraverso stanze, saloni e camminamenti illuminati a lume di candela. Un emozionante viaggio negli oscuri meandri della fortezza, alla scoperta della sua intrigante storia e dei suoi segreti. ORE 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA Costo : 8 euro a persona DOMENICA 1 & 2 APRILE Visita speciale tematica - MEDIOEVO IN TAVOLA Un tuffo nel passato, alla scoperta degli ingredienti, delle ricette e delle bevande che imbandivano le tavole medievali nella festa più importante dell'anno Ai partecipanti dell'evento verranno rilasciate alcune gustose ricette medievali da provare a casa! ORE 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00 Prenotazione consigliata Costo della manifestazione a persona: Evento tematico: 5 Euro (oppure, visita guidata del castello + evento tematico: 8 Euro) LUNEDI' 2 APRILE - L'UOVO D'ORO Un'entusiasmante avventura, con tanti giochi ed enigmi da risolvere insieme! ORE 11:30, 14:30, 15:30, 16:30 Prenotazione obbligatoria L'evento è consigliato per famiglie con bambini dai 4 ai 10 anni. Costo della manifestazione a persona: Bambini : 8 euro Adulti accompagantori : 5 euro PER INFORMAZIONI O PRENOTAZIONI Tel. 327 3797253 - Mail castellodivarano@gmail.com