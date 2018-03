Pasqua nei Castelli del Ducato: tutti gli appuntamenti

Stai cercando fantastiche offerte per vivere una Pasqua da ricordare, tra divertimento e buona tavola? Per rendervi le cose ancora più semplici abbiamo preparato una panoramica delle migliori proposte già prenotabili - per adulti e bambini, per gruppi o coppie - che vi consigliamo di leggere. Approfitta delle vacanze di Pasqua e Pasquetta per scoprire il Circuito dei Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli! Potrai fare le classiche visite guidate ai manieri, ma anche vivere esperienze speciali partecipando agli eventi che presentiamo.

Qui gli eventi per adulti e bambini e le idee in più per partire verso Castelli del Ducato - Destinazione Emilia e Destinazione Lunigiana!

MOSTRE IN CASTELLO

RICORDI DI FAMIGLIA



Pasqua Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR)

Da sabato 24 marzo a martedì 3 aprile

Racconti di vita quotidiana attraverso una straordinaria esposizione di preziosi oggetti, antichi

documenti e fotografie d’epoca della famiglia Pallavicino, con l’apertura della camera da letto al

piano nobile e della biblioteca.

ROCCA SANVITALE 1948-2018: ATTI, PROGETTI, PROTAGONISTI

Pasqua - Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR)

Da sabato 24 marzo a martedì 3 aprile

Mostra Documentaria per il 70° anno d'acquisto della Rocca Sanvitale da parte del Comune di

Fontanellato.

Foto d'archivio, piccoli oggetti fine della Belle Epoque, abiti, ritratti e testimonianze del Conte

Giovanni, della moglie Amelia e della figlia Maria Luisa, detta la Contessina.

PASQUA - LE TAVOLE DI UNA ANTICA FAMIGLIA PIACENTINA IN MOSTRA

Pasqua Castello di Rivalta (PC)

Da giovedì 29 marzo a martedì 3 aprile

Grande mostra di pezzi unici appartenuti alla famiglia dei Conti Zanardi Landi: nappe, organze,

merletti, argenti, cristalli e porcellane rare. Le vere “mise en place” che la famiglia ha utilizzato nei

secoli sulle proprie tavole.

PASQUA - MOSTRA 104 STRAORDINARIE VEDUTE OTTICHE DEL SETTECENTO

Pasqua Castello di Rivalta (PC)

Da giovedì 29 marzo a martedì 3 aprile

Solo in occasione della mostra sarà possibile ammirare ambienti solitamente inaccessibili, in

particolare , nella stanza della musica, troverete una collezione davvero molto interessante,

esposta per la seconda volta al Castello di Rivalta: 104 vedute ottiche originali del 1700.

MOSTRA BRUNO BARANI - ORIZZONTI Opere 1995-2018

Pasqua al Castello di Montechiarugolo (PR)

Domenica 1 e lunedì 2 aprile

Nell’orario di apertura del Castello: sabato 15 -18, domenica e festivi 10-12 e 15-18

Le oltre 60 opere presentate nella mostra “Orizzonti” illustrano per la prima volta tutto il percorso

artistico di Bruno Barani dal 1995 al 2018; da “Le città d’oro” ai lavori di grande formato de “L’oro

il nero”; da “I colori degli haiku” ai “Segni celesti”, dalla “via Crucis” fino a sei cicli, più recenti, con

opere di piccole dimensioni. Diversi “orizzonti” sapientemente e poeticamente esplorati e restituiti

avvalendosi della tecnica prediletta dall’artista, il collage.

EVENTI PER TUTTI I GUSTI (ANCHE PER FAMIGLIE CON BAMBINI)

PASQUA AL CASTELLO MALASPINA DI GAMBARO

Pasqua Castello Malaspina di Gambaro (PC)

Da venerdì 30 marzo a martedì 3 aprile

Una Pasqua diversa tra le mura del Castello Malaspina di Gambaro immerso nella foresta.

Benvenuto sull'Appennino in Emilia-Romagna nel Circuito dei Castelli del Ducato! I bambini fino a

2 anni non pagano!

CASTELLO IN NOTTURNA

Pasqua Castello di Varano De' Melegari (PR)

Sabato 31 marzo

Il Castello Pallavicino di Varano, nel corso dei secoli, è stato dimora di grandi personaggi e teatro di

innumerevoli battaglie, intrighi di potere ed eventi drammatici. Poterlo visitare nella buia notte è

un'esperienza indimenticabile: emergono particolari che non si notano alla luce del sole...

CASTLE STREET FOOD

Pasqua Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR)

Da sabato 31 marzo a lunedì 2 aprile

Tre giorni di cibo di strada con sapori autentici "on the road” proposti da Apecar e Truck

provenienti da tutta Italia.

PASQUA - ARTE E SUGGESTIONI IN ROCCA... E DEGUSTAZIONI!

Pasqua Rocca dei Rossi di San Secondo (PR)

sabato 31 marzo

Visita spettacolo notturna accompagnata dai personaggi rossiani del Cinquecento, degustazioni di

prodotti tipici locali.

VIGOLENO RACCONTATO DA UNA VERA BORGHIGIANA DOC: GERMANA CORSINI, PRODUTTRICE

DEL RINOMATO VIN SANTO

Pasqua Mastio e Borgo di Vigoleno (PC)

sabato 31 marzo

Ambasciatori del territorio. Visita del castello e del borgo di Vigoleno con degustazione di Vin

Santo di Vigoleno DOC

CACCIA AL TESORO BOTANICO GRANDI GIARDINI ITALIANI” AL LABIRINTO DELLA MASONE

Pasqua Labirinto della Masone di Franco Maria Ricci – Fontanellato (PR)

Da domenica 1 aprile a lunedì 2 aprile

Il Labirinto della Masone domenica 1 e lunedì 2 aprile ospiterà adulti e bambini per due giornate

dedicate alla particolare pianta di Bambù. Mentre i più piccoli potranno divertirsi con laboratori a

tema, i bambini dai 5 ai 12 anni andranno alla ricerca del “Tesoro Botanico” per le vie intricate del

Labirinto e impareranno a conoscere le diverse specie di questa pianta formidabile.

BARDI STORICA “Pasqua e Pasquetta nel Medioevo al Castello di Bardi”

Pasqua Fortezza di Bardi (PR)

Da domenica 1 aprile a lunedì 2 aprile

Grande Tenzone Medioevale

Per tutta la giornata saranno disponibili giochi medioevali per bambini es. tiro con l’arco e tiro con

la balestra.

Il castello sarà animato in ogni sua parte di personaggi in abiti d’epoca.

MEDIOEVO IN TAVOLA

Pasqua Castello di Varano De' Melegari (PR)

Da domenica 1 aprile a lunedì 2 aprile

Un tuffo nel passato, alla scoperta degli ingredienti, delle ricette e delle bevande che imbandivano

le tavole medievali nella festa più importante dell'anno.

I MERCATINI DELLE MERAVIGLIE 2018

Pasqua Mastio e Borgo di Vigoleno (PC)

domenica 1 aprile

Mercatini di artigianato artistico e opere dell'ingegno creativo nel borgo di Vigoleno.

PASQUA E PASQUETTA CON LA CACCIA ALL’UOVO DI DRAGO

Pasqua Castello di Gropparello (PC)

Da domenica 1 aprile a lunedì 2 aprile

Tutti i bambini sono invitati a rispondere all’appello di Merlino, tornato dal suo esilio per salvare il

Castello di Gropparello, sulle colline piacentine, messo in pericolo dalla possibilità che un oscuro

presagio sia destinato a tramutarsi in realtà.

PASQUA AL CASTELLO DI RIVALTA

Pasqua Castello di Rivalta (PC)

domenica 1 aprile

Metti un castello con un borgo medievale da favola, una mostra ti tavole apparecchiate e dei

vedute ottiche e caccia all’uovo!

PASQUA 2018 LA ROCCA DIVENTA L'ISOLA CHE NON C'E'

Pasqua Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR)

Domenica 1 aprile

Per Pasqua per famiglie e bambini. Entrando in Castello, visite guidate a tema con personaggi

dell'Isola che non c'è!

PASQUA - DAI SANVITALE AI FARNESE, DALLA ROCCA AL GIARDINO

Pasqua Rocca di Sala Baganza (PR)

Da domenica 1 aprile a lunedì 2 aprile

Per Pasqua e Pasquetta la visita guidata in Rocca Sanvitale estende il percorso al Giardino

Farnesiano.

ASSALTO AL CASTELLO

Pasqua Castello di Compiano (PR)

Da domenica 1 aprile a lunedì 2 aprile

PASQUETTA AL CASTELLO DI SCIPIONE: ALLA RICERCA DELLE UOVA MAGICHE

Pasquetta Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR)

Lunedì 2 aprile

Una nuova avventura in costume porterà bambini e ragazzi alla scoperta del mistero che avvolge

le uova del Castello, in compagnia di simpatici personaggi, tra cui il Coniglio Pasquale, la Lucertola

Mangia Uova e l’esercito dei CavalcaTroll! Costumi a tema inclusi per tutti i bambini e gran finale

con ovetti di cioccolato per tutti.

PASQUETTA AL CASTELLO DI RIVALTA

Pasquetta al Castello di Rivalta (PC)

Il tesoro del coniglio

Lunedì 2 aprile

La Pasqua è appena passata ma… cosa è successo? Sono sparite le uova del Castello di Rivalta?

Tutti alla ricerca delle importantissime uova che il Conte ha premurosamente conservato per i

bambini!

L’UOVO D’ORO

Pasquetta Castello di Varano De' Melegari (PR)

Un castello incantato, popolato da creature fantastiche, ed un grande mistero: a cosa serve l'Uovo

d'Oro custodito nella torre della fortezza?

Lunedì 2 aprile

Le prenotazioni agli eventi sono obbligatorie.

Ad oggi sono 31 i Castelli – suddivisi tra Soci e Sostenitori – che fanno parte del Circuito.

Ecco la rete d’arte da scoprire:

25 Castelli Soci

In provincia di Massa, 1: il Castello del Piagnaro di Pontremoli.

In provincia di Parma, 14: la Fortezza di Bardi, la Reggia di Colorno, il Castello di Compiano, la

Rocca Sanvitale di Fontanellato, il Castello di Montechiarugolo, l'Antica Corte Pallavicina di

Polesine, il Castello di Roccabianca, la Rocca di Sala Baganza, la Rocca dei Rossi di San Secondo, la

Rocca Meli Lupi di Soragna, il Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino ed il Castello di Tabiano

a Salsomaggiore Terme, il Castello di Torrechiara, il Castello di Varano De' Melegari.

In provincia di Piacenza, 11: la Rocca e il Castello di Agazzano, il Castello Malaspina dal Verme di

Bobbio, la Rocca Viscontea di Castell'Arquato, il Castello di Gropparello, la Rocca d'Olgisio, il

Castello di Paderna, il Castello di San Pietro in Cerro, il Palazzo Farnese - Cittadella Viscontea a

Piacenza, il Castello di Rivalta, il Mastio e Borgo di Vigoleno.

Altri 6 Castelli ugualmente aperti al pubblico Sostenitori del network:

In provincia di Parma, 4: Castello di Contignaco a Salsomaggiore Terme, Castello di Noceto,

Castello di Felino, Rocca dei Terzi di Sissa nel Comune di Sissa-Trecasali.

In provincia di Piacenza, 2: Castello di Castelnuovo Fogliani ad Alseno, Castello Malaspina di

Gambaro.

Oltre ai castelli altri Sostenitori fanno parte della rete: molti Comuni con Chiese e Sinagoghe

sacre, Musei interessanti, Ville e Palazzi da favola

In provincia di Massa: Villa Dosi Delfini ai Chiosi, ad 800 metri dal centro storico di Pontremoli in

Lunigiana; il Museo delle Statue Stele all’interno del Castello del Piagnaro di Pontremoli.

In provincia di Parma: i Luoghi Verdiani con la Casa Museo di Giuseppe Verdi; il Museo

Costantiniano della Steccata a Parma; il Museo Orsi Agorà Coppini a San Secondo Parmense; il

Museo Ebraico Fausto Levi di Soragna con la Sinagoga; l’Abbazia Cistercense di Fontevivo; il

Duomo di Fidenza sulla Via Francigena; Museo "Il Cinematografo” a Polesine-Zibello ed il Museo

della Civiltà Contadina Giuseppe Riccardi; Palazzo Terme Berzieri a Salsomaggiore Terme; il

Labirinto della Masone di Franco Maria Ricci.

In provincia di Piacenza: Palazzo Barattieri a San Pietro in Cerro.