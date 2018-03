Pasqua con chi vuoi… ma in Rocca!

A Pasqua la Rocca Sanvitale vi aspetta, per una visita guidata molto particolare. Domenica 1 e lunedì 2 aprile, alle ore 16, ad accompagnarvi ci saranno infatti Maria Luigia e Barbara Sanseverino, le dame che hanno vissuto in quelle stanze meravigliose. E per l’occasione, la visita partirà dal Giardino Farnesiano, che grazie al restauro e tornato al suo antico splendore, come originariamente voluto dal Duca Antonio Farnese. Un gioiello che rappresenta un tassello importante nella storia del palazzo e della famiglia Farnese a Sala Baganza. Si inizierà dunque con una passeggiata attraverso il giardino “potager”, per osservarne i particolari architettonici e botanici, i suoi alberi da frutto e immaginare la ricchezza di questo orto – giardino. Il percorso proseguirà lungo il fossato della Rocca per poi accedere all’interno e ammirare il ciclo di affreschi commissionati dalla famiglia Sanvitale alla metà del 1500. La visita include anche le stanze recentemente restaurate e riaperte al pubblico, la Sala d’Ercole e la Cappella Palatina. Il Giardino e gli affreschi permetteranno ai visitatori di respirare l’atmosfera del ‘500 e del ‘700, ripercorrendo la storia della Rocca, dei Sanvitale e dei Farnese, due tra le famiglie più importanti del Ducato, attraverso i lasciti e le opere da loro volute. Imparziale narratrice sarà il personaggio storico dell’epoca, che vi farà scoprire la storia, la vita vissuta e gli scandali di Corte.

Il costo del biglietto è di 5 euro (gratuito per i bambini fino a sei anni) e la visita durerà circa un’ora e mezza. Per informazioni e prenotazioni (consigliate) si può chiamare lo IAT di Sala Baganza al numero 0521 331342-43 o inviare una mail a iatsala@comune.sala-baganza.pr.it. Altre informazioni possono essere recuperate sul sito del Comune di Sala Baganza, www.comune.sala-baganza.pr.it