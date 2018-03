Pasquetta Al Castello Di Varano, Con Un'avventura Fantastica Per Tutti I Bambini!

lunedì 2 aprile



Un castello incantato, popolato da creature fantastiche, ed un grande mistero: a cosa serve l'Uovo d'Oro custodito nella torre della fortezza? A fare una preziosa frittata dorata? O forse è la chiave magica di un enigma mai svelato?... Venite a scoprirlo, lunedì 2 aprile, al Castello di Varano; vi attende un'entusiasmante avventura, con tanti giochi ed enigmi da risolvere insieme!



ORE 11:30, 14:30, 15:30, 16:30

L'evento è consigliato per famiglie con bambini dai 4 ai 10 anni.



Prenotazione obbligatoria

Costo della manifestazione a persona:

Bambini : 8 euro

Adulti accompagantori : 5 euro



L'evento avrà luogo anche in caso di maltempo

Numeri telefonici, mail e sito internet per informazioni:

327. 3797253

castellodivarano@gmail.com

www.castellodivarano.it - www.oltrelospecchio.com



Parcheggi più vicini:

Parcheggio di fronte all'ingresso del Castello



Come arrivare:

Da Milano o da Bologna: Dall'autostrada del Sole A1, seguire la direzione Parma Ovest - La Spezia e continuare sull'autostrada della Cisa A15, uscire a Fornovo di Taro, continuare sulla strada provinciale 357, proseguire sulla SP 28 per Varano de' Melegari.

Da Parma: Percorrere la SS 62 per Fornovo Taro poi la SP 28 per Varano de' Melegari.