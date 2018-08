Passeggiata al buio: escursione serale nel Parco dei Cento Laghi

E se non ci fosse l'elettricità? Un'esperienza particolare, che ci riporta al passato: una passeggiata completamente al buio, senza l'ausilio di torce, lungo il sentiero per non vedenti dell'agriturismo Casanuova di Tizzano Val Parma, per vivere il bosco come "selvatici". Impareremo ad utilizzare i nostri sensi per "vedere" in altri modi, accompagnati dalla nostra Guida. Questo sentiero rappresenta l'unico esempio in Emilia Romagna, ed uno dei pochissimi in Italia, di percorso per non vedenti realizzato in modo tale che lo si possa affrontare in assoluta autonomia e sicurezza. Consta di un anello che parte e ritorna all'azienda e che giunge ad una meravigliosa radura dopo circa 800 metri di dolce salita.

Grado di difficoltà: T (facile) – Dislivelli complessivi: +/- 200 m – Tempo di percorrenza: 2 ore

Attrezzatura richiesta: Scarpe da ginnastica, pile caldo, pantaloni lunghi

Ritrovo e partenza: ore 22.00 c/o Agriturismo Casanuova, Str.da di Carobbio 11, Tizzano Val Parma (PR)

Ora e luogo del ritorno: ore 24.00 al punto di partenza

Costo a persona: adulti €. 10,00 - bambini dagli 8 anni: €. 5,00 .Possibilità, per chi è interessato, di cenare a prezzo convenzionato presso l'agriturismo Casanuova, prima dell'escursione (contattare direttamente la struttura: agriturismocasanuova@libero.it)

Info e prenotazioni (obbligatorie): Diadorim Saviola Cell: 3491613984 – email: diadorim.saviola@libero.it

Organizzatore e Guida: Diadorim Saviola

numero minimo partecipanti: 6