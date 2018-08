Pastori Transumanti: Mercoledì 8 Agosto a Schia

La transumanza è di recente stata candidata dall' Italia a patrimonio culturale immateriale dell'umanità.

Anche il nostro territorio vanta una lunga e misconosciuta tradizione pastorale transumante portata avanti ancora oggi da pochi temerari che si spostano con le loro greggi di Pecore Cornigliesi tra montagna e città lungo antichi cammini, come in bilico tra passato e futuro.

Scopriamo chi sono, come vivono gli ultimi pastori transumanti della Provincia di Parma, in un incontro, sul campo, che vuole promuovere la cultura pastorale e la conoscenza del nostro territorio attraverso i racconti dei suoi stessi protagonisti.

Mercoledì 8 Agosto alle ore 15.30 a Schia di Tizzano Val Parma potremo incontrare il pastore con il suo gregge di pecore Cornigliesi per ascoltare i suoi affascinanti racconti.

I protagonisti saranno:

Ettore Rio da Monchio delle Corti e il suo gregge di Pecore Cornigliesi

Giuseppe Chierici da Selvapiana

Faciliteranno questo 'incontro' :

Roberta Graiani: Psicologa, da vari anni si occupa attraverso iniziative progetti di educazione ambientale e culturale di valorizzare i luoghi,la gente ,la storia, la cultura dell' Appennino Parmense.

Barbara Vernizzi dei Parchi del Ducato

Insomma ci incontriamo per parlare di : storia, cultura, pastori transumanti, montagna, cani, pecore Cornigliesi e asini,lupi e biodiversità. Vi sembra poco?

Posti limitati info e iscrizioni obbligatorie al 347 8786029 o infotraterraecielo@gmail.com

Costo 15 € a persona per gli adulti, 5 € a bambino.

Iniziativa ideata e curata da Roberta Graiani, con la collaborazione dei Parchi del Ducato