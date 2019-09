pedalata collaborativa | bike food tour

In collaborazione con il nostro coworker Davide Pagani, cicloturista enogastronomico, Officine On/Off propone sabato 28 settembre il Bike Food Tour, una pedalata enogastronomica collaborativa alla scoperta del territorio.



Il punto di ritrovo e la partenza saranno alle 8.30 in Cicletteria. Saliti in sella ci dirigeremo alla volta del piccolo caseificio di Parmigiano Reggiano “CPL Parma”, per vedere la lavorazione del formaggio e le stanze di stagionatura. Chi vuole può approfittare di una degustazione di 3 stagionature diverse (5€ a persona, per i bambini sotto i 10 gratis).



A seguire riprenderemo la pista ciclabile lungo l’argine dove faremo una sosta picnic con pranzo al sacco (in autonomia).



In totale saranno circa 15 km pianeggianti, facili e adatti anche ai bambini (il percorso sarà spezzato in più parti)





QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Tariffa Ridotta per i coworker di Officine On/Off e Officina Arti Audiovisive, e per i fabber del FabLab Parma: scrivere a v.pinetti@officineonoff.com



Tariffa Standard: € 15,00 / persona, € 10,00 / bambino (costo della guida e assicurazione RC verso terzi)





NOLEGGIO:

Bici: € 5,00 / persona

Tandem: € 7,00 / persona

Bici elettrica: € 15,00 / persona



QUANDO & DOVE

Sabato 28 settembre 2019

Dalle 8.30 alle 12.30 circa



Punto di ritrovo: Cicletteria Parma | Stazione Ferroviaria - ex Temporary Station con ingresso da Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa



Caseificio CPL Parma: Str. Puppiola, 15, 43122 Parma PR (località Baganzolino, link: http://bit.ly/2JrddAm)





LA NOSTRA GUIDA

Davide Pagani di Bike Food Stories, cuoco, gastronomo, accompagnatore turistico e guida ambientale escursionista. È dal 1996 che lo vedono andare in giro soltanto in bici! È amante del cicloturismo e delle tipicità del territorio! Il suo sogno? Pedalare per tutta l’Italia per scoprire tutti i suoi prodotti tipici. Sarà lui ad accompagnarci in bicicletta nel cuore della Food Valley.



Il suo sito: www.bikefoodstories.it



I suoi consigli prima di salire in sella: http://bit.ly/2HaHZvC



È previsto un numero massimo di 25 partecipanti (iscrizione obbligatoria).



Per info e iscrizioni scrivere a Davide Pagani: info@bikefoodstories.it

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...