Per fare un circolo virtuoso, vorrei dare un mio contributo per aiutare chi aiuta.Molte volte chi aiuta gli altri in prima linea non si prende un tempo per ricaricarsi. Questo tempo è prezioso anche se vogliamo continuare a curare gli altri;pertanto per il mese di marzo offro una seduta gratuita di rilassamento, mindfulness e di gestione dello stress a medici ed infermieri.Tramite Skype!