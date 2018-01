per sant'ilario e prefestivo, funkilario e taro-taro story al campus industry

Il conto alla rovescia è iniziato: tra pochi giorni ritorna ritornano i festeggiamenti per il santo patrono di Parma. Come di consueto, il Campus Industry propone un evento speciale nel prefestivo, che quest'anno cade di venerdì. Il 12 gennaio, infatti, andrà in scena il Funkilario, l'evento dedicato alla musica funky nato per rallegrare la festa di Sant'Ilario, da cui prende giocosamente il nome. Sabato 13, il giorno vero e proprio della ricorrenza, tornerà il Taro-Taro Story con la disco.

Venerdì 12 la serata inizierà alle 19.00, ingresso a 5 euro, con l'aperitivo e il dj set di Ask e Lufer, per proseguire con l'esibizione dei Cinzano Five. A seguire saliranno sul palco i Lehmanns Brothers, funk band francese di tendenza composta da ragazzi giovani e molto talentuosi: vincitori del contest live Shure Call for Legends, hanno già avuto l’onore di aprire concerti di Fred Wesley, Maceo Parker e Wu-Tang Clan. Le loro sonorità richiamano il jazz e il funk degli anni ’70 e la loro presenza scenica alimenta un’atmosfera di festa tutta da ballare.

Chiude la serata un altro guest internazionale già ospitato in passato e richiestissimo negli ambienti della funky music più danzereccia e scatenata: si tratta del mitico dj londinese Mr. Perry Louis, che vanta anche una rispettabile carriera come ballerino di jazz old school.

Sabato 13 gennaio dalle 22:00 tornerà invece l'appuntamento tanto amato dai parmensi con il Taro-Taro Story, storico evento danzante attivo da oltre 40 anni sul territorio, da quando nel 1971 "Sergio Bertazzon di Casalgrande durante un pranzo con l'amico Manganelli, titolare del Ristorante La Pineta di Collecchio, ebbe l'idea di aprire un Dancing, locale dove si potesse ballare e sentire i migliori cantanti nazionali". Oggi il Taro-Taro Story è una serata itinerante che verrà ospitata periodicamente dal Campus Industry.