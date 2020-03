"Percezione del rischio e decision making in situazione di stress"

Webinar gratuito rivolto a manager, docenti, professionisti a cura di CASCO Centro per gli Apprendimenti

Giovedì 12 marzo 2020 dalle 17.00 alle 19.00



Gli studiosi definiscono questi momenti con il termine “singularity – una condizione o una qualità di essere singolare, unica, distinta o peculiare”. La situazione che stiamo vivendo si configura proprio come novità che mette in evidenza, al contempo, la fragilità e la forza del nostro esistere.

Al di là dei giudizi e delle valutazioni di merito, tutte le realtà, dalla scuola alle imprese, stanno mettendo in campo la loro dinamicità, determinazione, sperimentazione creativa per far fronte, di fatto, a una nuova (forse rinnovata) condizione storica che spinge in modo, più o meno consapevole verso la crescita e il cambiamento.

La pausa forzata di molti lavoratori e ragazzi rischia, a fronte di un iniziale “piacere”, di trasformarsi in uno spazio temporale di mancanza di senso che può generare dubbi, incertezze, paure e solitudine per trasformarsi in un tempo vuoto.



Il team di CASCO Centro per gli Apprendimenti si è subito interrogato su questi aspetti e ha deciso di dare il suo piccolo contributo ritenendo questo tempo prezioso da rendere pieno.

Per questo abbiamo attivato un Webinar gratuito di 2 ore e strutturato in 3 moduli da 40 minuti su diversi aspetti della “Percezione del rischio e decision making in situazioni di stress”.



Il problema oggettivo della “singularity”, in questo caso il “coronavirus”, diventa problema soggettivo in relazione al vissuto psicologico, alle emozioni e paure che il tema suscita nelle diverse persone. La “percezione del rischio” può essere distorta e amplificata sino a portare a condizioni di panico che non solo sono quasi sempre del tutto ingiustificate ma aumentano il rischio perché portano a comportamenti meno razionali e ad un abbassamento delle difese, anche biologiche, dell’organismo.



Il Webinar “Percezione del rischio e decision making in situazione di stress” intende offrire ai partecipanti una riflessione teorico-operativa per affrontare tale condizione e in particolare su come mantenere alta la motivazione e la qualità del lavoro delle persone che operano da casa.



Il modulo è aperto a manager, dirigenti, docenti e liberi professionisti che lavorano in team che stanno vivendo questa inaspettata condizione.

Il nostro Webinar è composto da 3 moduli on-line da 40 minuti è previsto per GIOVEDÌ 12 marzo 2020 ore 17.00-19.00:



👉 17.00-17.40 – Modulo 1 – “Percezione del rischio e di-stress” – Dott. Federico Dibennardo, psicologo e formatore.



👉 17.40-18.20 – Modulo 2 – “Relazionarsi e gestire lo Smart Working” – Dott. Enrico Carosio, Consulente e formatore.



👉 18.20-19.00 – Modulo 3 – “Oltre il “coronavirus”: nuove prospettive di equilibrio tra lavoro e tempo per sé” – Dott.ssa Carlotta Pizzi, pedagogista e formatrice.



Il Webinar è gratuito e prevede l’iscrizione di un massimo di 20 partecipanti. Coloro che sono interessati cliccando sul questo link: http://bit.ly/webinarCASCOenterprise.



Per ulteriori informazioni www.mettilcasco.it – info@mettiilcasco.it