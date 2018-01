percorso introduttivo al tantrismo e al tantra yoga tradizionale - primo incontro

Un percorso pensato per avvicinarsi alla pratica del Tantra Yoga Tradizionale e al Tantrismo indiano in 5 incontri da tre ore, per un totale di 15 ore di studio, condotto da Jyotika Kamala Devi, allieva e iniziata alla via tantrica Kaula e Shakta da Maya Swati Devi.

Il percorso si rivolge a tutti coloro che, praticanti di Yoga o neofiti, vogliono apprendere le tecniche base del Tantra Yoga per portarle nella loro vita quotidiana.



Yoga, dal sanscrito yuj significa “unità” o “unione”. In termini spirituali esso rappresenta il ricongiungimento dello spirito incarnato o individuale (JĪVĀTMĀ ) con lo spirito universale (PARAMĀTMĀ). Yoga non è la realizzazione in sé, ma i mezzi per giungere ad essa, attraverso procedimenti fisici e psichici atti a scoprire l’essenza intima dell’uomo, che è la Suprema.

Lo Yoga che conosciamo al giorno d’oggi si è sviluppato come una conoscenza delle civiltà tantriche che vissero nella Valle dell’Indo e in altre parti del mondo più di diecimila anni fa. Secondo quanto è stato tramandato, il fondatore del Tantra Yoga è stato proprio Sadashiva, il mitico iniziatore, la figura primordiale dello yogi, un essere sospeso tra Terra e Cielo, Maestro in cui il Divino si incarna per dare forma al Mondo, il fondatore dei costumi, dell’amore, della musica, dell'arte e dello yoga tantrico. Nella pratica del Tantra yoga viene avvertito il "soffio divino". Lo si percepisce come un formicolio o vibrazione sottopelle. Una vibrazione che diviene sempre più profonda e sottile man mano che, tramite le asana e la pratica della meditazione si sciolgono i blocchi psicofisici.

La percezione dell'effervescenza dell'energia sessuale può produrre ciò che viene chiamato “CAVALCARE LA TIGRE” e può nascere solo dalla libertà e dalla verità interiore.

Programma



1° INCONTRO: Sabato 17 Marzo

PRANAYAMA e ASANA parte 1

- Introduzione al Tantra Yoga. Il corpo come tempio sacro.

- L’importanza della respirazione: i principi del Pranayama.

- Attivazione dell’energia SHAKTI nel corpo: i bandha e il respiro tantrico circolare.

- Introduzione alle ASANA del saluto al Sole.



2° INCONTRO: Sabato 14 Aprile

PRANAYAMA e ASANA parte 2

- Introduzione: origini e significato di Tantrismo. Il Tantrismo indiano della via Shakta e Kaula.

- Respirazione e bilanciamento dell’energia Lunare e Solare nel corpo.

- ASANA: la pratica tantrica del saluto al Sole.



3° INCONTRO: Sabato 28 Aprile

Il potere dei MANTRA

- Introduzione alla pratica dei suoni Sacri. Mantra e bija mantra.

- Purificare ed energizzare il corpo con mantra e nyasa.

- Yoga e astrologia: introduzione ai Mantra Planetari.



4° INCONTRO: Sabato 12 Maggio

TANTRA YOGA

- Il corpo come microcosmo: i 5 elementi.

- Yoga e Ayurveda, introduzione ai tre dosha Vata, Pitta e Kapha.

- ASANA: sequenza di TANTRA YOGA per bilanciare gli elementi nel corpo (TRIDOSHA).



5° INCONTRO: Sabato 9 Giugno

SHIVA SHAKTI YOGA

-Trascendere la dualità con l’aiuto di asana e Pranayama.

-Sequenza di asana di coppia.



Nota: Il programma può subire delle variazioni a seconda dell’energia del gruppo.



ORARIO: Sabato pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00



SEDE del PERCORSO: Centro Prana Hari Yoga - Strada Benedetto Cairoli, 15 - 43121 Parma.



PER INFO

devitantrayogaparma@gmail.com

Segreteria organizzativa +39 339 1633201



QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

Per INFO scrivere a devitantrayogaparma@gmail.com

Sconto del 10% per i soci PRANA HARI YOGA.



Modalità DI ISCRIZIONE:

La prenotazione è obbligatoria. Per iscriversi è necessario inviare un’email a devitantrayogaparma@gmail.com indicando il motivo per cui si desidera intraprendere il percorso, oltre a Nome, Cognome e data di nascita (per un calcolo di Astrologia vedica Jyotish da parte dell’insegnante). Per formalizzare l’iscrizione è necessario compilare la scheda di partecipazione che verrà inviata e provvedere al versamento della quota di partecipazione in qualità di acconto indicata nella scheda.





MATERIALE DIDATTICO:

Durante i vari incontri verranno distribuite delle dispense introduttive alle tematiche trattate. Verrà anche consegnata una bibliografia essenziale per chi volesse approfondire alcuni argomenti. Le dispense sono materiale soggetto a Copyright.



Il Tantrismo è una via pratica, non né una religione nel senso tradizionale del termine, né una filosofia, né una via mistica basata su concetti metafisici, bensì uno strumento empirico, è una tecnica che si basa sull'esperienza, nell'ambito della vita concreta. Il consiglio è di sperimentare gli insegnamenti su di sé e sul proprio corpo piuttosto che adottare un approccio mentale alla materia.





BIOGRAFIA DI JYOTIKA KAMALA DEVI

Jyotika è insegnante di Tantra e Hatha Yoga e danze indiane. Dal 2010 segue Maya Swati Devi, maestra e yogini tantrica fondatrice della Scuola Devi Tantra Yoga di Milano, sia nella danza indiana che nella via spirituale del Tantrismo Shaktas seconda la tradizione della Grande Dea “The living goddess tradition”, la più alta forma di Tantra della tradizione indiana.

Viaggia in India dal 2011 per approfondire la sua formazione ed accompagnare Maya negli spiritual tour.

Apprende gli insegnamenti del Maestro Shri Param Eswaran (secondo Maestro di Maya) i mantra e la pratica di guarigione “Sound Healing”. Riceve da Maya Swati Devi la prima e seconda iniziazione alla via tantrica kaula e shakta e il suo nome spirituale Jyotika Kamala Devi, che significa Fiamma di Prosperità. Nel 2017 approfondisce la pratica dello Yoga e ottiene la certificazione Yoga Alliance 200H frequentando un teacher training di Hatha Yoga Tradizionale in India.

Tiene corsi di TANTRA YOGA TRADIZIONALE e HATHA YOGA presso vari centri a Milano e Parma.

Continua il suo percorso di formazione e crescita personale presso la scuola Devi Tantra Yoga ed è assistente del Devi Tantra Yoga TEAM MILANO durante i percorsi annuali di Tantrismo Indiano, Tocco Sacro del Tantra, Divino Femminile e Sessualità Sacra.



http://www.devitantrayoga.com/tantra-yoga-e-tantrismo-parma