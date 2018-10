petunia ollister ai diari per #ioleggoperchè

Un evento associato a #ioleggoperchè



Mercoledì 24 ottobre alle Ore 18.00 abbiamo invitato, in libreria ai Diari di bordo, Petunia Ollister insiema a Caterina Bonetti per provare ad avvicinare i giovani alla lettura, coinvolgendo anche gli insegnanti, parlando di temi quali i Libri, la Letteratura e il mondo social. Abbiamo presentato il libro di Petunia Ollister "Colazione d'autore. #bookbreakfast" .



Petunia Ollister è l'ideatrice di #bookbreakfast su Instagram e questo è un libro illustrato che raccoglie un centinaio di belle immagini di Petunia Ollister realizzate appositamente per il progetto. I libri scelti per il "ritratto" sono libri che parlano di cibo o di cucina, romanzi in cui il cibo è protagonista o in cui è contenuta anche soltanto qualche nota citazione a tema. Gli scatti, oltre al libro, hanno per protagonista la colazione slow secondo la filosofia di Slow Food, in un ipotetico viaggio attorno al mondo e a gustose preparazioni per il primo pasto della giornata. A corredo del tutto non soltanto le citazioni contenute nei libri, ma un ricco compendio di ricette per riprodurre succhi, estratti, brioches, muffins, piatti delle colazioni tradizionali regionali o estere. Una raccolta di libri, colazioni, tovaglie, oggetti, ricette: il tutto con la grazia estetica che soltanto Petunia Ollister riesce a comunicare attraverso i suoi "bookbreakfast".