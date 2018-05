Pharmanutra festeggia la serie a con il parma calcio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Pisa, 25 maggio 2018 – PharmaNutra festeggia il proprio scudetto con Cetilar®. Dopo gli ultimi intensi novanta minuti del Campionato di Serie B 2017/18, il Parma Calcio 1913, di cui PharmaNutra SPA è main sponsor con il suo brand Cetilar®, ha raggiunto infatti l’importante traguardo della promozione diretta in Serie A, un successo sportivo che stabilisce anche lo storico traguardo di prima squadra italiana ad aver conquistato tre promozioni consecutive dalla Serie D alla massima serie. Un risultato storico per la città di Parma, la cui squadra vanta un’importante tradizione calcistica, non solo a livello nazionale, ma anche internazionale, a cui si unisce la soddisfazione del Gruppo PharmaNutra, da otto anni al fianco del Parma Calcio, prima come Medical Partner, e poi, a partire da questa stagione sportiva, come Main Sponsor con Cetilar®. Una collaborazione che testimonia il legame profondo tra PharmaNutra e il territorio parmense, consolidatosi ulteriormente, anche grazie alla partnership con il celebre costruttore automobilistico Dallara nel team Cetilar Villorba Corse, impegnato nella preparazione alla prossima 24 Ore di Le Mans, e con il CUS Parma nella Cetilar Run, la corsa podistica che si è disputata con successo a Parma due settimane fa con oltre 1700 partecipanti. Questa avventura si è concretizzata con un bellissimo lavoro di squadra e con la passione di un pubblico ed una tifoseria fortemente coinvolti in un progetto ambizioso, ai quali va un ringraziamento speciale da parte dello sponsor. Carlo Volpi, Consigliere Delegato di PharmaNutra SPA, commenta: “E’ motivo di grande soddisfazione legare il nome di Pharmanutra e il nostro brand Cetilar® ad una delle storie sportive di maggior impatto degli ultimi anni a livello calcistico, che arriva per di più da una realtà di provincia fortemente rappresentativa dell’industria italiana e del Made in Italy nel mondo. Siamo onorati di aver contribuito al raggiungimento di questo risultato con il nostro Cetilar® sulle maglie crociate. E visto che anche con il nostro Gruppo stiamo vivendo un momento storico molto positivo, è arrivato il momento di festeggiare, prima di tornare a concentrarsi sugli impegni e le sfide future”. PharmaNutra, infatti, sta attraversando un importante periodo di forte sviluppo come confermano i dati di bilancio del 2017, che riporta ricavi in crescita a doppia cifra pari a 37,8 milioni di euro (+15,3%) e un utile di esercizio pari a 6 milioni di Euro (+56,6%), con l’obiettivo di continuare a crescere sia sul mercato domestico che internazionale nei prossimi anni. Cetilar® è un prodotto unico e brevettato lanciato sul mercato nell’ottobre del 2016 dall’azienda nutraceutica pisana PharmaNutra SPA, una crema a base di esteri cetilati (7,5% CFA) rivolta prevalentemente agli sportivi che non vogliono rinunciare alle proprie passioni a causa di fastidi muscolari o problemi articolari. Disponibile anche nella versione Patch, Cetilar® aiuta la capacità di movimento nelle affezioni articolari su base osteoartritica, riducendo così la sintomatologia dolorosa a livello muscolo-scheletrico e aiutando nel recupero della mobilità e nella riabilitazione conseguenti a fenomeni infiammatori e traumi sportivi articolari e/o muscolari. Fondata e guidata dal Presidente Andrea Lacorte e dal Vice Presidente Roberto Lacorte, PharmaNutra SPA è un’azienda nata nel 2003 con lo scopo di sviluppare prodotti nutraceutici e dispositivi medici innovativi. Eccellenza del pharma italiano e leader in Europa nell’ambito degli integratori a base di ferro con il prodotto brevettato SiderAL®, è presente in 38 Paesi nel mondo, conta circa 50 dipendenti diretti, di cui 9 ricercatori, e si avvale di una rete di circa 150 informatori scientifici commerciali monomandatari. Attraverso il suo brand Cetilar®, PharmaNutra SPA è presente nel mondo dello sport in diverse discipline, a partire dal calcio - è main sponsor del Parma - il running, la vela e il motorsport. www.PharmaNutra.it Per Informazioni: PharmaNutra SPA - Via Delle Lenze, 216/b - 56122 Pisa - Tel. +39 050 7846500 Fax +39 050 7846524 Ufficio Stampa: Calabughi - Tel. +39 050 7846500 - Emanuel Richelmy - Mob. +39 391 7310645 - emrichel@gmail.com Ufficio Stampa Spriano Communication&Partners - Tel. +39 02 83635708 - Matteo Russo; Cristina Tronconi - Mob. +39 347 9834881 +39 346 0477901 - mrusso@sprianocommunication.com; ctronconi@sprianocommunication.com

