pianadetto cavalli 2019

Il Comune di Monchio delle Corti In collaborazione con l'Associazione Cavalieri delle Corti organizza la 44a edizione della FIERA CAVALLI DI PIANADETTO: 7 e 8 settembre 2019. L'Associazione Cavalieri delle Corti, nata nel 2018 da un gruppo di giovani appassionati per mantenere viva la tradizione fieristica di Pianadetto, ha grandi progetti per quest'anno. L'evento, che l'anno scorso ha visto la partecipazione di 250 cavalli e di migliaia di visitatori, si arricchisce di nuovi contenuti: accanto alle consuete attività quali bancarelle, battesimo della sella, spettacoli equestri, si uniscono quest'anno musica e balli country, una dimostrazione di monta e attacchi di una volta, riprende la storica lotteria e sono previste alcune sorprese volutamente escluse dal programma. E, come sempre, saranno disponibili le esclusive e originali magliette dell'evento. ***************************************************** PROGRAMMA: SABATO ore 9.30 escursione a cavallo ore 12.00 pranzo in fiera ore 15.00 rientro e sistemazione cavalli ore 19.00 cena del cavaliere ore 19.00 cocktail bar e musica con Dj Pier - Country Freedom DOMENICA ore 11.00 balli country ore 12.00 pranzo in fiera ore 14.30 balli country e musica per tutti con Dj Pier - Country Freedom ore 15.30 attività per bambini a cura di Us Valcedra ore 15.30 dimostrazione monta e attacchi da lavoro di una volta ore 16.00 spettacolo equestre a cura di Pedro Ranch ore 16.00 torta fritta e salume Tutto il giorno battesimo della sella per bambini a cura di Cinghio Equitazione ASD *****************************************************