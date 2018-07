piccole meraviglie verdi

Attrice, guida ambientale, illustratrice, scrittrice… Marta Mingucci ci accompagnerà in due momenti durante la giornata del 29 luglio:



Ore 10,00 Passeggiata per osservare, riconoscere ed imparare ad utilizzare piante ed erbe spontanee Costo 10,00€ bambini dagli 8 anni in su: 6,00€ Minimo 6 partecipanti, massimo 25.

Per info e prenotazione (obbligatoria entro le ore 12,00 del giorno 20 Luglio) via mail o telefono: Marta Mingucci-Natura Teatro 347/8659181 martaming@tiscali.it Ritrovo puntuale ore 10,00 a Contile (il luogo esatto verrà comunicato al momento dell’iscrizione).



Ore 12,40 pranzo a tema presso Circolo San Leonardo di Contile di Varsi.

Per info, costi e prenotazioni: Salvatore 3477579656, Caterina 3476929591, Eleonora 3498850359