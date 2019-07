L'Azienda agricola La Madonnina organizza il picnic in vigna, il loro evento di maggior successo, Mercoledì 31 Luglio alle 19:30.



Si potrà prendere la cassetta di legno con PRODOTTI TIPICI PARMIGIANI e PRODOTTI DELLA CASA, il telo e tutto l'occorrente...poi non resterà che scegliere il posto dove fare in tranquillità il picnic 🍇



La cassetta si compone di:

> Focaccia ai cereali

> Prosciutto crudo di Parma oltre 30 mesi

> Salame di Felino IGP

> Parmigiano Reggiano

> Pane della casa

> Bottiglietta d'acqua

---------------------------------------------------------------



COSTO € 15 a persona



Sarà presente anche il gelato di Ciacco🍧



Prenotazione obbligatoria con messaggio privato su Facebook o al 339.7785800

