piewoodstock 2019

Piewoodstock quest'anno raddoppia...

Venerdì 23 Agosto "DRIVE-IN" con il film "I LOVE RADIO ROCK" e la possibilità di mangiare anche in macchina, a seguire tanto rock'n roll con DJ Honky Tonk Man.

Sabato 24 Agosto Live Music a ritmo Rock e non solo.

Ingresso GRATIS per entrambe le serate! Non mancherà la buona cucina e gli ormai famosi "pacchetti sete" e.. qualche novità anche sul menù..

Vi aspettiamo tutti a Pieve Cusignano!