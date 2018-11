Pinalli: evento serale con social mirror dedicato a shiseido nello store di parma

Tre imperdibili giornate presso lo store di Parma di Pinalli dedicati a Shiseido. Il 15, 16 e 17 novembre sarà possibile scoprire il mondo Shiseido e lasciarsi condurre nel suo mondo che fin dagli esordi ha sempre saputo ispirare e precorrere i tempi, producendo prodotti all’avanguardia nel campo della bellezza e della cura della pelle. Dalle 10.00 alle 19.00, una make up artist di Shiseido sarà a disposizione per spiegare e far conoscere i plus del brand.

All’interno dello store Pinalli sarà allestita una vera e propria postazione make up dove tutti potranno sedersi e provare sulla propria pelle i prodotti Shiseido.

Il 17 novembre, dalle 18.00 alle 20.00 tutti potranno partecipare all’evento serale organizzato sempre da Shiseido all’interno del beauty store Pinalli di Parma. Una serata all’insegna della bellezza durante la quale si avrà anche l’occasione di scoprire in anteprima le novità make up firmate Shiseido. E per gli amanti dei “selfie”, quale chance migliore per provare il Social Mirror Fotoset: una imperdibile opportunità per scattarsi una foto interattiva da personalizzare e condividere poi sui propri canali social e che potrà essere stampata anche durante l’evento come ricordo da portare gelosamente a casa. Durante la serata, i partecipanti saranno anche omaggiati di campioni assortiti Shiseido.



L’evento serale del 17 novembre è supportato dal media partner Real Time.



Vi aspettiamo numerosi!



