pinalli: una settimana dedicata alle donne a supporto dell’associazione nazionale d.i.re donne in rete contro la violenza

Anche quest’anno per la settimana della donna, dall’1 all’8 marzo, presso le Profumerie Pinalli il focus sarà su make up e skincare. Ma le sorprese che potrete trovare visitando gli stores o acquistando sull’e-commerce www.pinalli.it: la catena infatti si farà portavoce di una nuova sfida puntando ad un obiettivo non solo commerciale, ma soprattutto sociale. L’iniziativa Pinalli per la settimana della donna avrà come mission quella di aiutare l’opera di sensibilizzazione dell’opinione pubblica su una tematica molto sentita e molto vicina al mondo femminile: LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Pinalli nel periodo dall’1 all’8 marzo 2018 sosterrà infatti la rete nazionale dei centri antiviolenza, D.i.Re (Donne in rete contro la violenza) (http://www.direcontrolaviolenza.it/)

La sfida che Pinalli vuole raggiungere è sicuramente ambiziosa. Pinalli farà una donazione importante all’ Associazione e devolverà una quota dell’incasso derivante dalla vendita di prodotti Make-Up e Skincare nel periodo 1-8 marzo 2018. A garantire il raggiungimento di un buon risultato ci sono i 39 punti di vendita della rete, lo shop online www.pinalli.it e la fiducia dei tanti clienti che da sempre visitano ed acquistano negli stores.

L’iniziativa sarà comunicata instore e veicolata tramite i canali social dell’azienda (Facebook e Instagram), sito internet e newsletter a tutti i possessori di Fidelity Card Pinalli.





