“pinocchio all’opera con… giuseppe verdi”: da sinapsi group un libro per svelare ai più piccoli i segreti del maestro di busseto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Cosa sarebbe successo se Pinocchio avesse scelto di fare il suo ingresso al Teatro Regio e non al Gran Teatro dei Burattini? Sarebbe diventato un musicista, un sarto, o forse un direttore d’orchestra. E se avesse incontrato, sulla sua strada, un vecchio con un cilindro in testa e la barba bianca invece che quel brutto omone con la barbaccia nera? Avrebbe fatto talmente tante domande da finire per conoscere per filo e per segno la storia di Giuseppe Verdi. E l’avrebbe raccontata a tutti i bambini del mondo. La nuova avventura del protagonista del celebre romanzo di Carlo Collodi in compagnia del compositore più eseguito dal mondo prende vita in “Pinocchio all’Opera con… Giuseppe Verdi”, un racconto ideato da Sinapsi Group nell’ambito del progetto “Pinocchio all’Opera”. Il libro, scritto da Erica Dalmartello e illustrato da Emanuela Bussolati è edito dal Gruppo Spaggiari Parma e sarà presentato sabato 27 ottobre alle 16 presso la Corale Verdi di Parma. Si tratta del primo volume della collana “I Grandi della Musica” che si propone di raccontare ai bambini, in modo divertente, le straordinarie vite dei personaggi che hanno fatto la storia della musica nel mondo… partendo da Parma e dall’Emilia Romagna. Quattro biografie illustrate che fanno da corredo al progetto che l’azienda guidata da Davide Battistini ha voluto avviare con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alla meraviglia del mondo dell’Opera e che ha trovato il patrocinio dei Comuni di Parma e di Pescia, Fondazione Nazionale Carlo Collodi, Fondazione Teatro Regio di Parma, Conservatorio Arrigo Boito di Parma, Club dei 27, Fondazione Luciano Pavarotti, Associazione Niccolò Paganini di Parma e Associazione Amici di Paganini. Una storia avvincente e divertente, in grado di trasportare i bambini delle scuole primarie nella straordinaria vita del Cigno di Busseto. Erica Dalmartello converserà con Francesca Costi, Consulente dei progetti speciali Sin For, svelando a tutti i bimbi i segreti delle 27 opere di Verdi, tra le quali un Requiem, e tutte le vicissitudini che hanno segnato il suo percorso verso il successo. Ad animare un pomeriggio interamente dedicato alla bellezza dell’Opera Verdiana saranno anche i canti del Coro Voci Bianche della Corale Verdi di Parma, diretto da Beniamina Carretta. E per concludere una gustosa merenda sarà offerta a tutti i partecipanti. Il libro sarà in vendita dal 27 ottobre al prezzo di 3,50 euro. SULLE AUTRICI Erica Dalmartello è una musicofila appassionata di letteratura per l’infanzia e di musica classica e operistica per bambini. Nel suo blog Piccoli Viaggi Musicali raccoglie letture, ascolti, spettacoli, viaggi, fiere, trame d’opera con pupazzi, concerti: il racconto della vita di una mamma appassionata di musica e dei suoi due figli. Ha tenuto corsi di guida all’ascolto d’Opera lirica e ha scritto i testi della lezione-spettacolo “Pinocchio all’Opera” in sinergia con l’attrice Francesca Grisenti. Emanuela Bussolati è un architetto che, invece di progettare case e grattacieli, ha scelto di illustrare libri per bambini. Ha ricoperto la carica di direttrice editoriale di Piccoli e La Coccinella ed è stata responsabile della collana Zerotre di Panini (Premio Andersen 2009 come miglior progetto editoriale). Tararì Tararera (Carthusia) si è aggiudicato il Premio Andersen nel 2010 come miglior libro 0-6 anni. Nel 2013 Emanuela ha ricevuto un ulteriore Premio Andersen, questa volta come miglior autrice completa. Per informazioni: 370 30226379 – eventi@sinapsigroup.com