più tempo meno stress

Chi non vorrebbe più tempo? Peccato... non si può! Il tempo è quello che è, ed è uguale per tutti.



Quello che possiamo fare però è imparare a gestire noi stessi nel tempo, in modo da rendere più produttive e soddisfacenti le nostre giornate.



Se vuoi ottenere più risultati e più velocemente senza stress (e magari divertendoti), non puoi fare a meno di acquisire gli strumenti necessari.



Questa è un'opportunità: la possibilità di accedere alla serata aperta agli Ospiti del nostro Percorso FLY per scoprire come ottenere più risultati nel lavoro e nella vita.



Alla cifra simbolica di 30 Euro potrai accedere al workshop in due sessioni:



Il corso durante la serata

Un appuntamento di Coachig per terminare il lavoro personalmente



Inoltre ti porterai a casa un libro della collana di Roberto Re.



Per Iscrizione (obbligatoria):

Email: info@flyparma.it

Tel. 0521 1855155



Ti aspettiamo!



Lo Staff della Roberto Re Leadership School di Parma

