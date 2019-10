Ponte di Ognissanti? Nei Castelli del Ducato

Halloween continua nei Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli anche dopo il 31 Ottobre! Venerdì 1 novembre, sabato 2 novembre, domenica 3 novembre sia per famiglie con bambini, che per adulti e ragazzi trovate molte iniziative! Per tutti gli eventi la prenotazione è obbligatoria. Con apertura straordinaria del Castello di Bianello. Possibilità di pernottare nei 15 Alloggi tra Antiche Mura del Circuito www.castellidelducato.it – info@castellidelducato.it

Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (Parma)

HALLOWEEN NEL CASTELLO MILLENARIO: A LUME DI CANDELA NELLA NOTTE MAGICA….

Un tour suggestivo tra i personaggi misteriosi che animano il Castello…con l’apertura straordinaria della prigione Quattrocentesca e del passaggio segreto

venerdì 1 novembre, sabato 2 novembre

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 e 23.00

Nel borgo incantato sulle colline del Sale, la magia di Halloween scende sul millenario Castello protetto dall’Aquila Imperiale. Dopo il tramonto, con il calare della sera, le fiamme di miriadi di candele illuminano il Castello per una visita molto speciale. Nella lunga notte buia, quando l’incantesimo si compie, prendono vita i personaggi misteriosi che dal lontano Medioevo popolano il Castello: cavalieri tenebrosi, pallide dame tormentate, soldati spettrali, tra armature, nere mantelle e ricchi broccati. I fantasmi si svegliano, e prendono voce le mura millenarie, mentre suggestivi giochi di luce, accompagnati da tenui note musicali, daranno vita agli affreschi per tutta la notte.

Verrà eccezionalmente aperta al pubblico la prigione quattrocentesca, nella torre circolare del Maniero, mentre nel Salotto del Diavolo, la porta segreta si aprirà sull’antica via di fuga.

I soffitti quattrocenteschi e seicenteschi si vestiranno di luce e diverse stanze si apriranno come scrigni per regalare a sorpresa un minuto di incantesimo. Durante la visita sarà anche possibile ripercorrere la storia del Castello più antico della Provincia, costruito nel lontano anno mille da Adalberto Pallavicino, tra i più illuminati condottieri del suo Secolo, di cui ne cantano le lodi Torquato Tasso nella Gerusalemme Liberata e Ludovico Ariosto nell’Orlando Furioso.

Verrà inoltre aperto l’intero loggiato Seicentesco con le sue finestre che si aprono come quinte sceniche sul paesaggio collinare in fuga prospettica e sul borgo. Il magico tour si concluderà nel grande giardino eccezionalmente aperto per l’occasione e da dove sarà possibile ammirare la facciata del Castello e delle scuderie, l’antica postazione delle guardie, i merli e le mura di cinta illuminati. Non mancheranno le zucche intagliate che aspetteranno grandi e piccoli per uno scatto fotografico da condividere…

Per la lunga e suggestiva notte dei misteri, il costume a tema è gradito ma non obbligatorio…

Per chi volesse passare l’intera serata sulle magiche colline sarà possibile, per l’occasione, degustare nei ristoranti vicini un menu speciale anche a prezzo fisso. Inoltre, per chi desiderasse il brivido di un fine settimana nella trecentesca torre a pianta quadrata del Castello, una Suite di Charme su due piani, con feritoie millenarie e una vista magnifica sulle colline, è disponibile.

La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo.

Costo della manifestazione:

Adulti: 18 euro

Bambini da 5 anni a 16. anni: 10 euro

Gratuito: bambini fino a 4 anni inclusi

Parcheggi vicini: lungo la strada prima dell’ingresso nel borgo

info@castellidelducato.it

Rocca Sanvitale di Fontanellato (Parma)

HALLOWEEN 2019: APERITIVO MOSTRUOSO E VISITE GUIDATE CON ANIMAZIONE IN ROCCA PER FAMIGLIE

Venerdì 1 novembre dalle 14 alle 17 visite animate; alle ore 18 visita con animazione e Aperitivo Mostruoso.

Dolcetto o scherzetto? La paura vi fa belli! Venerdì 1 novembre dalle 14 alle 17 sono in programma per famiglie con bambine e bambini visite a tema Halloween, in Rocca Sanvitale a Fontanellato, con divertente animazione per i ragazzi. Un pomeriggio da vivere outdoor alla scoperta di uno dei castelli più belli dell'Emilia-Romagna, con l'opportunità di vedere stanze e sale dell'antico maniero facendo divertire anche i più piccoli. L'animazione sarà ispirata a El Dia De Los Muertos. Durante il percorso i partecipanti incontreranno i simpatici teschi Calacas, l’elegante e misteriosa Catrina e dovranno aiutare chi vuole tornare simbolicamente per un giorno sulla terra da un altrove lontano. Ci sarà un’atmosfera di festa, colori allegri e tanta voglia di stare insieme in allegri

Alle ore 18 l'ultima visita con animazione a tema del pomeriggio halloweeniano si chiude con un goloso Aperitivo Mostruoso per tutti!

Le visite con animazione dalle ore 14 alle ore 17 costano: 10 Euro a persona.

La visita con animazione e ghiotto Aperitivo Mostruoso delle ore 18 costa: 25 Euro a persona; per i bambini dai 3 agli 11 anni il costo è 15 Euro.

L’evento rientra nel programma dedicato ad Halloween 2019 del Museo Rocca Sanvitale e si svolge con prenotazione obbligatoria.

info@castellidelducato.it

Castello di Rivalta (Piacenza)

IL SEGRETO DEL FANTASMA

Avventura in castello in compagnia del fantasma del cuoco Giuseppe

Venerdì 1 novembre

Il maestoso Castello di Rivalta ha bisogno dei bimbi più coraggiosi per risolvere un mistero che ha tormentato i padroni di casa per tutta la notte: sembra che si aggiri un fantasma all’interno del Castello, in vena di dispetti e scherzetti.

Potrebbe essere il fantasma del cuoco Giuseppe? Già! Sembra che il povero chef abbia qualcosa da dirci ma… riusciranno i piccoli temerari a proseguire nei luoghi più terrificanti del Castello, nonostante i tranelli di qualche personaggio malandrino?

La forza, l'unione e la collaborazione fra i piccoli ospiti saranno le armi che permetteranno loro di risolvere l'enigma.

Programma completo:

• mattino: si svolgono solo visite guidate storiche alle ore 10:30 oppure 11:30

• pranzo: possibilità di prenotare presso la Foresteria del Castello di Rivalta con menù convenzionato

• pomeriggio: tour con animazione con partenza ore 14:00 oppure ore 15:00

Costo della manifestazione (pranzo escluso): 20 euro adulti e 15 euro bambini (dai 3 ai 12 anni).

L'evento si svolgerà anche in caso di pioggia in quanto tutte le attività previste saranno al coperto. Evento per bambini dai 3 anni in su.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA info@castellidelducato.it

Castello di Gropparello (Piacenza)

NEL PONTE DI HALLOWEEN IL CASTELLO DI GROPPARELLO OFFRE I SEGUENTI EVENTI:

1 e 2 e 3 novembre dalle 10:00 alle 17:00 – Merlino, signore dell’Immortalità

2 novembre dalle ore 19:00 – Cena con Delitto per bambini dagli 8 ai 12 anni (NOVITÀ!)

(I genitori ed i fratelli più piccoli ceneranno con menu a la carte in sala separata)

info@castellidelducato.it

Castello di Contignaco (PR)

HALLOWEEN PER I BAMBINI

Caccia al tesoro nell’Inferno di Dante

Venerdì 1 e sabato 2 novembre, ore 17

In occasione dei festeggiamenti di Halloween, il Castello di Contignaco torna a proporre una speciale caccia al tesoro dantesca destinata ai più piccoli, affinché essi possano imparare divertendosi.

Il Castello appartenne agli Aldighieri di Parma, la stessa famiglia di Dante. Secondo la leggenda, il sommo Poeta soggiornò presso il maniero durante gli anni del suo esilio.

La caccia al tesoro sarà ispirata alla figura di Dante e al suo capolavoro, la Divina Commedia. E quale cantica della Commedia, se non l’Inferno, si presta maggiormente a rievocare il clima “spettrale” e “pauroso” di Halloween?

Seguendo le orme del Poeta nelle sale interne del Castello, i bambini, accompagnati dai loro genitori, saranno impegnati a rincorrere una misteriosa catena di indizi che li porterà a scoprire i più celebri mostri incontrati da Dante: le fiere della selva oscura “che nel pensier rinova la paura”, il demonio Caronte che traghetta le anime “con occhi di bragia”, il giudice Minosse che con la sua coda “essamina le colpe ne l’intrata”, l’orribile Cerbero che “con tre gole caninamente latra” e tante tante altre divinità infernali, fino a giungere al centro dell’Inferno e allo “spaventosissimo” tesoro finale... Che paura! I bambini potranno così imparare a conoscere, in un modo semplice e divertente, alcune delle figure più belle dell’universo dantesco e dell’opera fondativa della nostra Letteratura.

Gioco ideale per bambini dai 5 ai 14 anni circa. I bambini e anche i loro genitori potranno presentarsi vestiti con costumi di Halloween.

Prenotazione obbligatoria (le prenotazioni sono accettate fino al giorno precedente l’evento).

Costo: bambini fino a 14 anni € 12; adulti € 10.

Inoltre…Al termine del gioco, chi lo desidera potrà effettuare una visita guidata completa degli interni del Castello, beneficiando di una riduzione del biglietto. Varie stanze del percorso di visita saranno illuminate dalla luce delle candele.

info@castellidelducato.it

Fortezza di Bardi (PR)

HALLOWEEN NIGHT TOUR - WALKING DEAD CREATURE DELLA NOTTE

(TOUR HORROR DI CIRCA 50 MINUTI) a Gruppi di 25 Persone Con buffet fine tour di dolci e vino a tema Halloween nella Taverna dei Soldati

Creature della Notte

Sabato 2 Novembre 2019

Il mondo, come lo conoscevamo noi, non esiste più: un terribile virus ha colpito il genere umano, tramutando gli essere viventi in mostri, il cui unico scopo è nutrirsi dei pochi superstiti. Un morso, un graffio può rivelarsi fatale. I pochi, che ancora non sono stati contagiati, vivono scappando e nascondendosi dai pericoli che questa nuova vita gli riserva. In radio un messaggio invita, i pochi umani ancora vivi, a cercar rifugio al Castello di Bardi, ma loro non sanno cosa si cela tra le mura di questo antico maniero. Giungono da ogni luogo, pronti a tutto per sopravvivere, ma presto scopriranno che questo non è che un altro scherzo del destino: orde di zombie percorrono i corridoi e i camminamenti del castello, affamati, in cerca della libbra di carne che li farà andare avanti per qualche altra ora. Non c'è un minuto da perdere: vivere o morire, non resta che scegliere.

Ogni mezz'ora parte un gruppo di circa 25 persone, che tramite guida e soluzione di enigmi, gira nei meandri della Fortezza.

In questo modo ognuno può prenotare l'orario del tour che inizierà dalle ore 20,30 fino all'ultimo turno che sarà dopo la mezzanotte.

L'evento è rivolto ad un pubblico adulto.

Costo € 30,00 cad.

info@castellidelducato.it

Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR)

A CACCIA DI FANTASMI IN CASTELLO BY NIGHT CON I GHOST HUNTERS G.I.A.P. DI ROMA

Sabato 2 novembre dalle 19 alle 23

Con degustazione di prodotti tipici al termine della experience castle, presentazione dell’indagine e dei misteri del maniero.

Come si va a caccia di fantasmi? Come si leggono gli esiti di una indagine paranormale? Vuoi vivere una originale experience castle con geofono e termocamera, fianco a fianco di cercatori di presenze e spiriti in uno castelli più belli dell’Emilia-Romagna? E’ davvero infestata la Rocca di Fontanellato, in provincia di Parma, o sono solo dicerie e suggestioni? L’esperienza “a caccia di fantasmi” è possibile sabato 2 novembre dalle ore 19 con i ghost hunters del gruppo G.I.A.P. di Roma che presentano al pubblico – in via eccezionale – l’esito delle indagini condotte un anno fa all’interno del Castello di Fontanellato, quando sono rimasti al buio per una notte – accompagnati da alcune guide del maniero – all’interno delle sale arredate e affrescate, con strumentazioni per rilevare eventuali presenze, cambi improvvisi di temperatura, rilevazioni suoni e voci.

L’evento rientra nel programma dedicato ad Halloween 2019 del Museo Rocca Sanvitale e si svolge – con prenotazione obbligatoria – con il seguente programma serale: ore 19 presentazione delle indagini a cura del G.I.A.P. di Roma; alle 21 tour al castello con i ghost hunters con experience castle “A caccia di fantasmi” dove il gruppo investigativo spiegherà ai partecipanti come funzionano la ricerca di attività paranormali, quali strumentazioni occorrono, quali segni sono attendibili a loro avviso e quali no; alle 22 circa è prevista una golosa degustazione nel maniero di prodotti tipici per rinfrancare spirito, sensi ed energie.

Che poi il paranormale sia solo fantasia o realtà, la scelta se credere o non credere è nelle facoltà di believers o not believers.

La prenotazione alla degustazione con visita experience castle con i ghost hunters e alla presentazione dell’indagine è obbligatoria.

Costo complessivo: 35 Euro.

L’evento è al coperto e si svolge anche in caso di maltempo.

info@castellidelducato.it

Castello di Bianello (RE)

APERTURA STRAORDINARIA DEL MANIERO

Ultima possibilità per visitare il castello di Bianello che, come ogni anno, chiuderà per i mesi invernali per poi riaprire a marzo.

Sabato 1 novembre 2019

Visite guidate ore 15.00 e ore 16.15

Il castello di Bianello sarà aperto eccezionalmente venerdì 1 novembre per dare la possibilità ai visitatore di scoprire i suoi tesori prima della stagione invernale.

La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo

Costo della manifestazione:

Adulti: 5,00

Ridotto (residenti nel territorio comunale, studenti fino a 26 anni non compiuti, giovani fino a 18 anni non compiuti, scuole del territorio comunale) Euro 2,00

Gratuito fino a 12 anni

Le visite guidate al castello sono gestite da IDEANATURA

info@castellidelducato.it

Castello di Contignaco

HALLOWEEN SPECIAL EDITION: VOLA IL MEDIOEVO

Dimostrazioni di volo libero di falconeria: aquile, falchi, poiane e altri rapaci nel cielo di Contignaco con le tecniche di Federico II di Svevia.

Domenica 3 novembre

Presso la splendida cornice del Castello di Contignaco, sfruttando gli ampi spazi della vallata su cui si erge il maniero, lo staff della Società agricola “Il falco pellegrino” organizza affascinanti dimostrazioni di volo libero di falconeria, coinvolgendo varie specie di rapaci: aquile reali, aquile delle steppe, falchi pellegrini, falchi di Barberia, falchi lanari, falchi sacri (i falchi venerati dagli antichi Egizi), poiane di Harris (direttamente dal deserto della California), gufi e barbagianni. Tutto ciò assicurerà il divertimento di grandi e piccini, accostando la Natura alla Storia in un clima sereno e conviviale. Il fascino ancestrale della sapiente falconeria di Federico II di Svevia tornerà a rivivere all’ombra delle antiche mura del Castello, proiettando sull’ampio spazio della vallata di Contignaco i virtuosismi aerei dei rapaci de “Il falco pellegrino”. La giornata si articolerà come segue:

1) accoglienza degli ospiti presso il Castello; 2) presentazione dei rapaci; 3) dimostrazioni di volo libero. È raccomandata la prenotazione.

Costo a persona: adulti € 12.00; bambini fino a 14 anni € 6.00

In caso di maltempo l’evento potrebbe essere rinviato alla settimana successiva. Si prega comunque di chiedere conferma dell’eventuale rinvio o tramite mail o tramite contatto telefonico. Inoltre... Per chi lo desidera, al termine della dimostrazione sarà anche possibile effettuare una visita guidata degli interni del Castello, della durata di circa 50 minuti, beneficiando di una riduzione del biglietto di ingresso.