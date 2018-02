Arriva giovedì 15 febbraio uno dei chitarristi e interpreti del blues più accattivanti in circolazione: Popa Chubby. Molto noto tra gli appassionati della chitarra elettrica per i suoi virtuosismi, Popa Chubby è ancora poco conosciuto fuori dalla nicchia, pur trattandosi di un musicista di alto livello. Poco dopo l'uscita del suo ultimo disco, Two Dogs, porta in un tour mondiale il suo album: la tappa di Parma è l'occasione per scoprire l'energia della suo lavoro, così fortemente caratterizzato dal luogo di provenienza, New York.

"I Motörhead incontrano Muddy Waters", si potrebbe descrivere così, in un'unica frase l'atteggiamento di Popa Chubby verso la musica. E non solo. Per lui il blues e il rock, che riunisce in unico graffiante momento rock-blues con la sua chitarra, sono anche una impostazione di vita, un richiamo alla ferinità che è presente in questi generi, un po' come il "raw power", l'energia grezza degli Stooges, cui pure Popa Chubby si ispira.

Nato artisticamente nel punk, Horowitz, questo il suo nome anagrafico, si è spostato gradualmente verso il blues, convinto che sia un genere che non ha nulla da invidiare a nessuno, quanto a potenza e "pericolosità sociale", basti guardare a personaggi come Howlin' Wolf e appunto Muddy Waters per capire. Apertura porte, giovedì 15, alle ore 20, inizio live alle 21:00. Biglietti in prevendita sul circuito Ciao Tickets e presso il locale a 13 euro più diritti di prevendita.

COME ARRIVARE – Se arrivate dall’A1, prendete le direzioni verso la tangenziale sud e poi l’uscita 15 – Su Google Maps >> http://ow.ly/Xg4A7

