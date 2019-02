porte aperte - conferenza di maria grazia lupi

Sabato 16 Febbraio

PORTE APERTE (9.30 - 12.30)

CONFERENZA DI MARIA GRAZIA LUPI (10.30)

"Donare al bambino un'eterna infanzia per una vita serena da adulto" a cura di Maria Grazia Lupi



Una maestra Waldorf di grande esperienza ci indicherà la modalità più indicata per rivolgerci ai bambini del primo settennio, dalla nascita ai 7 anni.

Fornire le giuste cure e permettere al bambino di vivere un'infanzia felice, in un ambiente protetto e adatto alla sua età, ci consente di aiutarlo a diventare un adulto sereno, equilibrato e felice.



La conferenza si svolgerà all'interno delle porte aperte: i maestri potranno accogliervi e rispondere alle vostre domande dalle 9:30 alle 12:30.



Per info: eventi.lacasadoro@gmail.com

oppure 339.1210165