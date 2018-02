premio san donnino d'oro 32.ma edizione

Torna il "Premio San Donnino d'Oro", da quest'anno non più in Cattedrale ma nella sala Multimediale dell'Oratorio di San Michele Arcangelo a Fidenza. Il Premio viene consegnato a ragazzi o gruppi di ragazzi riconosciuti meritevoli dal Comitato Promotore per gli atti duraturi di amore e di valorizzazione della vita degli altri. Inoltre ci sarà una segnalazione speciale conferita ad un adulto sempre per i motivi di cui sopra.

La cerimonia sarà impreziosita dal concerto della Corale "Laeti Cantores" di Marina di Carrara (MS) diretta dal M° Marco Lazzarini

