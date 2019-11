Premio Sport e Civiltà, tutto pronto per la 43esima edizione

Nella Sala del Consiglio del Comune di Parma Marco Bosi, vicesindaco, Corradi Cavazzini, presidente Sezione di Parma dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport, Antonio Bonetti, delegato del CONI Provinciale, Fabrizio Galaverni, regional manager di Parma, Alberto Scotti, presidente Nazionale dei Veterani dello Sport e Massimo De Luca, vicepresidente di Giuria e Conduttore televisivo, hanno presentato raccontandone tutti i dettagli la 43^ edizione di Sport Civiltà.

"Sport Civiltà è una manifestazione che racconta i valori profondi dello sport. Lo sport che deve essere prima di tutto sano divertimento. I premiati si sono distinti non solo per i risultati ma per i valori e i messaggi che hanno veicolato e messo in pratica. Lunedì a Teatro Regio sarà una grande festa dello Sport. L'intero spettacolo sarà condotto dai giornalisti Massimo De Luca e Simona Rolandi e sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport", ha introdotto Marco Bosi vicesindaco del Comune di Parma.

I PREMIATI – I premiati della 43esima edizione, scelti dalla Giuria, presieduta da Vittorio Adorni, che verranno a Parma per ricevere il premio, realizzato da Alfonso Borghi saranno:

EMANUELE DOTTO – premio RADIO E TELEVISIONE

– premio RADIO E TELEVISIONE MICHIL COSTA – premio AMBASCIATORI DELLO SPORT

– premio AMBASCIATORI DELLO SPORT MILENA BERTOLINI – premio BENEMERENZA SPORTIVA

– premio BENEMERENZA SPORTIVA URBANO CAIRO – premio SPORT E LAVORO

– premio SPORT E LAVORO ALESSANDRO COSTACURTA – premio UNA VITA PER LO SPORT

– premio UNA VITA PER LO SPORT BEPPE SARONNI – premio UNA VITA PER LO SPORT

– premio UNA VITA PER LO SPORT ALESSANDRO BENETTON – premio DIRIGENTE

– premio DIRIGENTE TITO STAGNO – premio ERCOLE NEGRI

PARTE SPETTACOLO - Svelata anche la parte spettacolo: mattatore del palco sarà l’attore Tullio Solenghi, mentre la parte musicale è affidata all’orchestra Toscanini e alla dolce voce di Sherol Dos Santos.

BIGLIETTI – I biglietti (ad ingresso gratuito) per il pubblico saranno disponibili da giovedì mattina, presso:

Sede del Coni provinciale e in segreteria ai Veterani dello Sport –, via Anedda, n. 5;

Comune di Parma - presso IAT - Piazza Garibaldi, n. 4.

GIURIA – La Giuria del premio «Sport Civiltà» è presieduta da Vittorio Adorni e formata da diversi personaggi dell’imprenditoria, dello sport e del giornalismo noti a livello locale e nazionale come i due vicepresidenti della stessa, Evelina Christillin e Massimo De Luca, e i componenti Gianfranco Beltrami, Antonio Bonetti, Roberto Boninsegna, Giovanni Borri, Marco Bosi, Franco Bulgarelli, Lino Cardarelli, Corrado Cavazzini, Giorgio Cimurri, Beppe Conti, Giampaolo Dallara, Roberto Delsignore, Giancarlo Dondi, Roberto Ghiretti, Carlo Magri, Giovanni Malagò, Alberto Michelotti, Giorgio Pagliari, Claudio Rinaldi, Annalisa Sassi, Carlo Salvatori, Alberto Scotti, Erico Verderi ed Andrea Zanlari.

VETERANI DELLO SPORT – I Veterani dello Sport, a livello nazionale, sono presieduti dall’avvocato parmigiano Alberto Scotti, mentre la sezione di Parma è guidata, da marzo 2009, da Corrado Cavazzini. La sezione di Parma dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, che è una delle più numerose, vantando circa 500 soci, organizza diverse manifestazioni, quali «L’Atleta del Mese dello Sport Parmense», il Premio «Sant’Ilario per lo Sport» e patrocina interessanti iniziative a livello sportivo giovanile…ma la «punta di diamante» resta sempre il Premio Internazionale «Sport Civiltà».