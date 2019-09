presentazione corso comix si fa

Ad Ottobre, a Parma, riparte il corso Comix si Fa. Corso per il disegno a fumetti per ragazze e ragazzi dagli 8 ai 13 anni. Il corso si articola in due sessioni quadrimestrali. La prima, da Ottobre a Gennaio, affronta il tema del disegno del fumetto. La seconda, da Febbraio a Maggio, quella del disegnare la storia e il racconto.

Il corso alla sua seconda annualità è condotto da professionisti della comunicazione ed illustrazione.

Durante la presentazione verrà illustrato il calendario degli incontri che si articolerà in una trentina di lezioni con frequenza settimanale.

Le lezioni si terranno presso le Officine On Off di strada Naviglio Alto a Parma, dalle 17 alle 19.