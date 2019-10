presentazione del libro "amori 4.0" alla libreria athenaeum

Nell'ambito della rassegna "ROBE da MATTI", negli spazi della libreria Athenaeum Edizioni Universitarie (borgo Cocconi 3/B - Parma), verrà presentato venerdì 25 ottobre alle ore 18.00 il volume "Amori 4.0 viaggio nel mondo delle relazioni". L'incontro sarà condotto dalle dott.sse Amalia Prunotto e Letizia Rotolo, psicologhe e psicoterapeute curatrici del libro edito da Alpes Italia a giugno 2019.



Il testo che raccoglie le esperienze e i contributi di 38 autori, sarà illustrato da alcuni di loro insieme a professionisti referenti di centri e studi di clinica ed intervento sul tema, che guideranno i presenti verso nuove esplorazioni. La città di Parma è stata infatti capofila del progetto assieme ad alcuni dei suoi protagonisti tra i quali esponenti del mondo del sociale e dell’associazionismo, giornalisti ed altri professionisti che vi hanno dedicato il loro contributo.



Si è cercato di costruire itinerari orientativi e di dare forma a teorie e buone pratiche condivise, sulle relazioni affettive di oggi.

Durante l'incontro si parlerà dunque di dipendenze relazionali e sessuali, di narcisismo, di amori digitali e innamoramenti in chat, di manipolazioni e ghosting. Si affronterà anche il tema dell’affettività declinata al maschile e delle nuove possibilità date dai social; per arrivare a toccare gli aspetti del lutto e del suicidio per amore.



Saranno presenti:

- Maria Angela Gelati, www.rumoredellutto.com, Pr

- Antonietta Albano, psicoterapeuta e sessuologa, Pr

- Marzia Durante, counselor della comunicazione, Pd

- Elisa Montevecchi, medico-medicina d’urgenza, Pd

- Prof. Giorgio Triani, sociologo, Università di Parma, autore de ”Allegre Apocalissi" ed Castelvecchi, 2018

- Alma Chiavarini e Giuseppe Costa, referenti Lidap Parma Onlus





Ingresso libero.



Per ulteriori info: 3382795278; amalia.prunotto@gmail.com; www.amaliaprunotto.com; www.psicosfere.it

