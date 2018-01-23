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presentazione del libro 'siamo qui, siamo vivi'

Pietro

'SIAMO QUI SIAMO VIVI' E' IL DIARIO INEDITO DI ALFREDO SARANO, UN SOPRAVVISSUTO ALLA SHOAH, CUSTODITO PER OLTRE SETTANT`ANNI IN UN CASSETTO E RITROVATO DALLE FIGLIE MATILDE, VITTORIA E MIRIAM. QUESTO DIARIO RIEMERGE OGGI DAL PASSATO AGGIUNGENDO NUOVE, PREZIOSE PAGINE DI STORIA AL LIBRO DEL GENOCIDIO DEL POPOLO EBRAICO. FOGLI ORMAI INGIALLITI DAL TEMPO SI AFFIANCANO COSI` ALLE OPERE DI ANNA FRANK ED ETTY HILLESUM, SCRITTE PROPRIO PER VINCERE IL SILENZIO E TESTIMONIARE L`ORRORE DELLE PERSECUZIONI. QUESTO VOLUME E` FRUTTO DELLE RICERCHE DI ROBERTO MAZZOLI, CHE HA RIPORTATO ALLA LUCE IL DIARIO DI ALFREDO SARANO INQUADRANDOLO NEL CONTESTO STORICO DELL`EPOCA E RIPORTANDO LE TESTIMONIANZE DEI SOPRAVVISSUTI. UN LIBRO CHE RIPORTA ALLA LUCE L`EROISMO DI ALFREDO SARANO, L`UOMO CHE MISE IN SALVO MIGLIAIA DI VITE NASCONDENDO GLI ELENCHI DELLA COMUNITA` EBRAICA MILANESE.

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