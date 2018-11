presentazione di a play for players di stayonstage_progetto di formazione

MERCOLEDI 7 NOVEMBRE alle ore 20.30 #STAYonSTAGE presenta in una serata OPEN il corso propedeutico di recitazione rivolto a chi non ha mai avuto esperienze laboratoriali ed indicato per chi avverte il bisogno di incrementare le proprie capacità relazionali, interpersonali, nella vita di tutti i giorni e a bisogno di migliorare nella comunicazione o per motivi professionali è a stretto contatto con il pubblico.

Il MERCOLEDI SUCCESSIVO, 14 NOVEMBRE, si sarà l'occasione di affrontare UNA SERATA DI PROVA GRATUITA, sempre alle ore 20.30 .



Il metodo di lavoro proposto da #FabrizioCroci, partendo dalla peculiarità della persona, riesce ad essere efficace in tutti i contesti espressivi, ottimizzando le proprie potenzialità comunicative.



per info 329.1382191 - info.stayonstage@gmail.com - www.stayonstage.wordpress.com